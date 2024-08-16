Газ взорвался в подъезде дома в Калининградской области, есть пострадавший

Фото: Фотобанк Московской области
Взрыв бытового газа произошел в поселке Новое Голубево под Калининградом вечером 16 августа. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает пресс-служба УМВД региона. Хлопок произошел в 17.30 по московскому времени. На место сразу выехали сотрудники экстренных служб, скорая и полиция.
В момент взрыва в квартире на третьем этаже находился 39-летний мужчина. Его с различными травмами экстренно увезли в больницу. Волна была такой силы, что в доме повредило еще четыре квартиры. К счастью, больше никто не пострадал.
Жильцов подъезда эвакуировали и увели на безопасное расстояние. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб и полиции. В точных причинах и подробностях утечки газа разбираются эксперты.
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Лия Мурадьян