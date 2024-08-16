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Газ взорвался в подъезде дома в Калининградской области, есть пострадавший

Один человек пострадал во время взрыва газа в подъезде дома под Калининградом
16 августа 2024, 20:06
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Взрыв бытового газа произошел в поселке Новое Голубево под Калининградом вечером 16 августа. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает пресс-служба УМВД региона. Хлопок произошел в 17.30 по московскому времени. На место сразу выехали сотрудники экстренных служб, скорая и полиция.


В момент взрыва в квартире на третьем этаже находился 39-летний мужчина. Его с различными травмами экстренно увезли в больницу. Волна была такой силы, что в доме повредило еще четыре квартиры. К счастью, больше никто не пострадал.

Жильцов подъезда эвакуировали и увели на безопасное расстояние. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб и полиции. В точных причинах и подробностях утечки газа разбираются эксперты.

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Самолет Fouga Magister разбился во время авиашоу на юге Франции
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#люди
Самолет Fouga Magister разбился во время авиашоу на юге Франции
Коллекционный самолет разбился во время шоу во Франции – видео
16 августа 2024, 19:29

Фото: istockphoto / saiko3p

На юге Франции разбился самолет Fouga Magister, который принадлежал французскому авиаклубу. Инцидент произошел во время авиашоу патрульных самолетов, на глазах у сотни зрителей и участников 16 августа.
Все случилось в тот момент, когда пилоты выполняли показательные маневры в воздухе, сообщает французское издание Figaro. Точные причины крушения пока не сообщаются. Местные СМИ информируют, что коллекционный самолет упал в море у побережья Лаванду. Крушение произошло около18.00 по московскому времени.


О наличии жертв пока неизвестно. По предварительной информации, пилот не смог катапультироваться, поскольку самолет не оборудован специальным креслом.

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В ФРГ более 30 часов тушат пожар на складе крупнейшего производителя стали
Bild: в Германии более 30 часов горит склад ThyssenKrupp
16 августа 2024, 19:25

Фото: iStock/Distortion Media

Склад крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген горит более 30 часов. Об этом информирует газета Bild.
Уточняется, что пожар начался приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг, 15 августа, и продолжается до сих пор. К ликвидации огня привлечены более 200 сотрудников экстренных служб.

Согласно информации источник, дым достиг соседнего города Саарбрюккена, который располагается в 15 километрах от горящих складских помещений. Причина возгорания уточняется. Данные о пострадавших и жертвах в настоящее время не поступали.

Ранее сообщалось, что на территории завода в Люберцах произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Хохотал после изнасилования: сожители матери из Барнаула надругались над сыном и домогались дочери
16 августа 2024, 19:11

Фото: istock /mactrunk

14-летний подросток из Барнаула покончил с собой после того, как отчим надругался над ним. Оказалось, что младшая сестра школьника ранее тоже была подвергнута насилию, но от другого отчима. Что скрывала мать семейства и что произошло с ребенком в день трагедии расскажет редакция «Радио 1».

Подросток из Барнаула


Антон воспитывался в полной семье, имел старшую сестру. В какой-то момент отношения между родителями стали портиться и они развелись. 38-летняя мать Антона стала менять сожителей и вскоре сошлась с молодым мужчиной. Ему было всего 23 года. Новый возлюбленный уже неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Разница в возрасте пару не смущала. Избранник красиво ухаживал за женщиной и лояльно относился к ее детям.

Антон рос любознательным, активным и послушным ребенком. При этом мать явно обделяла его вниманием. Знакомые семьи рассказали, что мальчик часто не доедал, донашивал вещи за сестрой.

День трагедии


Летом семья находилась на даче. В роковой августовский день 23-летний отчим взял Антона с собой на рыбалку, где и совершил насилие над подростком. После этого мужчина позвонил матери Антона и попросил забрать их домой. Позже соседи семейства расскажут, что женщина не заметила никаких странностей в поведении сына, когда привезла его домой.

«Лена сказала, что когда она приехала за ними, то они были веселые и хохотали. Извините меня, как может ребенок хохотать после изнасилования? Как она могла не заметить, что что-то случилось?» – недоумевали местные жители.

Фото: istock /burcu saritas

Старшая дочь подвергалась насилию


Оказалось, что в семье ранее уже происходило подобное. Когда старшей дочери Елены было 12 лет, ее домогался первый отчим. Девочка рассказала обо всем матери, но женщина не сочла это событие поводом для расставания с возлюбленным. После инцидента пара прожила вместе еще три года. Соседи предполагают, что мужчина заплатил Елене крупную сумму денег, чтобы «замять дело».


Прощание с подростком


14-летний Антон не смог пережить произошедшую с ним трагедию и свел счеты с жизнью. На прощание с подростком пришли жители со всего поселка. Каждый задается вопросом – почему Антон ни к кому не обратился за помощью, почему остался с этим кошмаром один на один.

Не исключает общественность и того, что с ребенком на самом деле мог расправиться отчим.

Уголовное дело


Отчим Антона задержан, ему уже предъявлено обвинение. Следствию еще предстоит выяснить обстоятельства гибели подростка и установить, действительно ли было совершено самоубийство.

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В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей
16 августа 2024, 17:25

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Сосьве Свердловской области внезапно скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Об этом сообщает E1.RU.
Брат погибшей Сергей предположил, что у Марии произошла остановка сердца. По его словам, женщина готовила завтрак для детей, как вдруг упала на кухне и скончалась.

По предварительным данным, причиной смерти является инсульт. Уточняется, что без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет.

От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым женщина развелась. Следить за старшей дочкой будет мама покойной. В настоящее время решается вопрос о воспитании других детей.

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57 раз ударил ножом за отказ в сексе: Муж на глазах у детей жестоко убил жену в Петербурге
В Петербурге завершили расследование дела о жестоком убийстве матери двоих детей
16 августа 2024, 17:04

Фото: iStock/tiero

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела об убийстве матери двоих детей, которой нанесли 57 ножевых ранений.

Семья из Донецка


41-летняя женщина и её 45-летний муж – уроженцы Донецка. До 2014 года они жили в Горловке, а после перебрались в Петербург. Они успешно устроились на работу – мужчина подрабатывал разнорабочим, а его жена стала работать медсестрой. Супруги воспитывали двух дочерей 17 и 10 лет. В 2023 году семья взяла ипотеку, после чего произошёл раскол.

Мужчина ни с того ни с сего начал сильно ревновать супругу. Дошло до того, что он запирал её дома и звонил начальнице, чтобы узнать, почему жена задерживается и не изменяет ли она ему с кем-нибудь из коллег. Усугубило ситуацию то, что женщина стала отказываться заниматься любовью, а в один момент вообще заявила, что не любит мужа.

По словам матери женщины, её дочь устала от постоянных ссор с мужем и решила развестись с ним. Супруг пришёл в ярость от такого желания жены и спрятал свидетельство о заключении брака.

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Мать ежедневно созванивалась с дочерью и узнавала у неё об обстановке дома. В один день, 22 сентября, дочь не вышла на связь, а ночью женщине пришло сообщение от старшей внучки о том, что они с отцом находятся в отделении полиции, а мать мертва.

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang


Жестокое убийство


В этот день семья как обычно собралась за ужином. Девочки быстро поели и пошли в свою комнату, как вдруг раздался истошный крик. Старшая побежала на кухню и увидела, как её отец наносит удары ножом матери. Позднее на её теле насчитали 57 ножевых ранений.

В ходе допроса мужчина заявил, что выпил немного до возвращения домой тем вечером. Затем, по его словам, всё было как в тумане. Он очнулся после прибытия полиции и обнаружил, что все стены и пол в крови, а его жена лежит без сознания. Супруг не стал отпираться и признался, что именно он убил женщину, однако добавил, что совершенно не помнит, как это произошло.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью. По ней ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. После произошедшего мать погибшей оформила опеку над внучками. Сейчас девочки всё ещё учатся жить заново, пытаются отойти от трагедии.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, было установлено, что мужчина нанёс жене 57 ударов ножом и не менее 30 ударов другими предметами по всему телу. В Санкт-Петербургский городской суд направили дело для рассмотрения по существу.

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#санкт-петербург
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#секс
#семья
#уголовное
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Комика Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях Лукашенко
СК Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Славы Комиссаренко
16 августа 2024, 16:19

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование дела в отношении комика Славы Комиссаренко. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что стендапера обвинили сразу по нескольким статьям об оскорблениях и клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

По каждой из этой статей Комиссаренко может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, что комик уехал из Белоруссии и в настоящее время проживает в одной из стран Европы. В сентябре у него запланированы концерты в Юрмале, Праге и Лондоне.

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#белоруссия
#следственный комитет
#обвинение
#уголовное дело
#тюрьма
#александр лукашенко
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Названа причина массового отключения электричества в Приморье
Причиной отключения электричества в Приморье стало замыкание на Лучегорской ГРЭС
16 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/jitendrajadhav

Причиной массового отключения электричества в Приморском крае стало замыкание на Лучегорской ГРЭС. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на властей региона.
Отмечается, что после замыкания сработала система защиты, которая отключила несколько 500кВ линий.

В результате власти региона заявили, что полное отключение света является случайностью.

В настоящее время свет в дома Приморского края постепенно возвращается. Специалисты планируют завершить все работы до конца этого дня.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Приморье произошло массовое отключение электричества. Жители многих населённых пунктов остались без света. Также, по сообщениям РЖД, произошла приостановка движения поездов на нескольких участках железных дорог из-за аварийного отключения подстанций, питающих всю железнодорожную инфраструктуру.

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#приморский край
#электричество
#отключение
#авария
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Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям
16 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/seb_ra

Исполнителям теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение еще по двум статьям, передает ТАСС.
Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* проходят по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Уточняется, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Срок следствия был продлен до 22 ноября ​текущего года.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#ук
#заседание
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#суд
#теракт
#крокус сити холл
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Более 140 жителей Курской области оказались в больницах после обстрелов ВСУ
16 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/sudok1

Свыше 140 жителей Курской области попали в медицинские учреждения после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко.
Отмечается, что в период с 6 по 16 августа из-за обстрелов со стороны украинских войск в медучреждения региона попал 141 человек, включая 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Подразделения армии Украины рано утром 6 августа атаковали территорию Курской области. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти совершили провокацию, приказав военным стрелять по гражданским целям.

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#курская область
#всу
#обстрел
#жители
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