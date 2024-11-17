Президент Абхазии: События в стране 15 ноября — попытка госпереворота

Аслан Бжания (Фото:riamediabank/Александр Кряжев)
Президент Абхазии Аслан Бжания сказал, что произошедшее в Сухуме 15 ноября — попытка госпереворота, проинформировало ТАСС.
Аслан Бжания подчеркнул, что он — избранный президент государства. Абхазский лидер поделился, что властям республики не удалось найти компромисс с оппозицией ни по одному вопросу.
Глава государства обратил внимание, что оппозиция Абхазии на выборах должна доказать, что общественность с ней согласна.
Ранее Аслан Бжания обратился к гражданам Абхазии с просьбой не поддаваться на провокации.
Вечером 11 ноября в Сухуме начались протесты после того, как абхазский парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Закон стал необходим для того, чтобы определить новое понятие «многофункциональные комплексы».
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Глава государства обратил внимание, что оппозиция Абхазии на выборах должна доказать, что общественность с ней согласна.
Ранее Аслан Бжания обратился к гражданам Абхазии с просьбой не поддаваться на провокации.
Вечером 11 ноября в Сухуме начались протесты после того, как абхазский парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Закон стал необходим для того, чтобы определить новое понятие «многофункциональные комплексы».
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Ольга Енгалычева