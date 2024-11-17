Протестующие в Абхазии разожгли костер во дворе администрации президента

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Протестующие развели костер во дворе администрации президента, жгут дрова и бумагу в бочках, чтобы согреться. Об этом сообщает РИА Новости. Ситуация у правительственного здания, как отмечается, вечером субботы была спокойной.
По данным агентства, протестующие всю ночь жгли дрова в железных бочках, чтобы согреться, а во дворе развели большой костер.
Напомним, протесты в Абхазии начались на фоне межправительственного соглашения с Россией об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии. Оппозиционеры считают, что документ расходится с интересами простых людей.
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