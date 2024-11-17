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Протестующие в Абхазии разожгли костер во дворе администрации президента

Фото: riamediabank.ru/Илья Питалев

Фото: riamediabank.ru/Илья Питалев

Протестующие развели костер во дворе администрации президента, жгут дрова и бумагу в бочках, чтобы согреться. Об этом сообщает РИА Новости. Ситуация у правительственного здания, как отмечается, вечером субботы была спокойной.


По данным агентства, протестующие всю ночь жгли дрова в железных бочках, чтобы согреться, а во дворе развели большой костер.

Напомним, протесты в Абхазии начались на фоне межправительственного соглашения с Россией об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии. Оппозиционеры считают, что документ расходится с интересами простых людей.

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#абхазия
Хуситы с помощью БПЛА атаковали город Эйлат на юге Израиля
17 ноября 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по цели в израильском городе Эйлат. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.
Об этом заявил представитель военного командования хуситов Яхья Сариа. В эфире подконтрольного «Ансар Алла» телеканала Al Masirah он сообщил, что военно-воздушные силы движения провели операцию против «важнейшей израильской цели» в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ред.). По словам Сарии, операция завершилась успешно. При этом он несообщил, когда именно она проводилась.

Накануне, 16 ноября, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в Эйлате сработали сирены воздушной тревоги. Израильские военный позже докладывали о «снаряде с востока», который, по их словам, не достиг территории страны.

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#операция
#страны
#служба
#хуситы
#израиль
#йемен
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В Иране потребовали от США триллион долларов компенсации из-за санкций
Иранский генерал Шамхани потребовал от США $1 трлн компенсации за санкции
17 ноября 2024, 09:16

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksii Liskonih

Заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции. Об этом сообщает телеканал Al-Alam.
Как отметил Шамхани, наложенные Соединенными Штатами санкции вредили Ирану на протяжении 25 лет. По словам генерала, Вашингтон прибегнул к ограничениям против Тегерана после Исламской революции и захвата американского посольства в столицы страны, а не после выхода из ядерной сделки.

Шамхани напомнил, что США оказывали поддержку «террористическим группировкам» на Ближнем Востоке, от которых также страдал Иран.

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#сша
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#страны
#сделки
#иран
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The Times: Лондон перестал снабжать ВСУ ракетами Storm Shadow из-за их нехватки
17 ноября 2024, 08:45

Фото: iStock/bpawesome

Ранее The Guardian сообщала, что с лета 2024 года отношения Украины и Великобритании ухудшились, ВСУ перестали получать дальнобойные ракеты Storm Shadow. The Times считает, что дело в нехватке запасов этого оружия у Лондона и в неэффективном его использовании Киевом.
По информации газеты, Британия не хочет передавать Storm Shadow, чтобы не навредить собственным резервам для защиты страны, тем более, Запад так и не дал Киеву разрешения на удары вглубь России, а значит использование этих ракет будет неэффективным.
«Мы не комментируем оперативные запасы, однако поддержка Украины Великобританией непоколебима, и премьер-министр неизменно дает понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявили The Guardian в британском Минобороны.
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В Германии раскрыли, чего срочно хочет Киев от Трампа
Welt: Зеленский хочет скорейшей встречи с Трампом, чтобы тот поддержал Украину
17 ноября 2024, 08:14

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет в кратчайшие сроки организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом для его привлечения на сторону Киева. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на украинских чиновников. Карьере Зеленского, как отмечается, придет конец, если условия Трампа окажутся хуже предложенных в Стамбуле в 2022 году.
«На Украине <...> усиленно ищут способы привлечь Трампа на сторону Киева. <...> Киев пытается добиться встречи с ним как можно скорее», — сказано в материале.
В статье указывается, что украинское руководство с большим напряжением следит за деталями мирного плана Трампа, которые просачиваются в публичное пространство, переживая, что Киеву придется соглашаться со всеми требованиями 47-го президента США.

По данным газеты, Киев идет на самые отчаянные уловки, чтобы переманить Трампа на свою сторону. Например, Зеленский готов передать Штатам контроль над ресурсами Украины и предлагает разместить украинских военных вместо американских в Европе.
«Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели», — заключили журналисты.
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#журналисты
#контроль
#зеленский
#киев
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Китай указал США на четыре красных линии
Си Цзиньпин назвал Байдену четыре красных линии в отношениях между Китаем и США
17 ноября 2024, 07:24

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом указал на четыре красных линии в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которые запрещено пересекать: тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая с его правом на развитие. Об этом сообщает МИД КНР. По словам китайского лидера, эти вопросы являются основными ограничителями и гарантиями безопасности.
«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая с его правом на развитие — четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США», — подчеркнул он.
Си Цзиньпин признал, что противоречий между Китаем и США не удастся избежать, однако ни одна из стран не должна мешать интересам друг друга и развязывать конфликт.

Председатель КНР также указал, что Штатам следует отказаться от неуместного расширения концепции национальной безопасности, чтобы сдерживать под этим предлогом другие страны.

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Трюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине
Трюдо: завершение конфликта на Украине требует взаимодействия
17 ноября 2024, 06:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сотрудничество необходимо для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет ТАСС.
Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами», – заявил он.

В ответ на вопрос репортера о том, будет ли он сам звонить Путину, премьер-министр Канады сказал, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». Трюдо также добавил, что Оттава продолжит оказывать Украине полную поддержку.

В сентябре Трюдо заявил, что Канада поддерживает атаки украинской армии дальнобойным оружием на территорию России. Политик также утверждал, что Россия «нарушила установленный правилами порядок».

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#канада
#украина
#олаф шольц
#владимир путин
#германия
#россия
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В МИД призвали снимать односторонние санкции
Замглавы МИД Панкин: Россия призывает снимать санкции, от них страдает весь мир
17 ноября 2024, 06:05

Фото: iStock/designer491

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях саммит АТЭС заявил, что Россия призывает своих партнеров отменить санкции, а не обходить односторонние санкции. Его слова передает РИА Новости.
Панкин указал на противоречие: по его мнению, невозможно говорить о свободных рынках и торговых системах, когда есть препятствия. Он отметил, что коллеги должны призвать своих коллег изменить свой подход. Дипломат добавил, что введение санкций приведет к росту цен на продовольствие и энергоресурсы.

«То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим – какие-то меры. Но обходить – это одно, а другое дело – надо снимать, потому что от этого страдает весь мир», – подчеркнул замглавы МИД.

Ранее лидеры «Большой семерки» подтвердили свое желание навредить России.

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#санкции
#мид
#саммит
#россия
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В Китае призвали к мирным переговорам по Украине
17 ноября 2024, 05:54

Фото: iStock/Ruma Aktar

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме в кулуарах саммита АТЭС, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам. Его слова передает агентство Xinhua.
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо приложить усилия для смягчения украинского кризиса.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами.

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#си цзиньпин
#владимир путин
#сша
#джозеф байден
#украина
#переговоры
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В бундестаге раскрыли причину звонка Шольца Путину
17 ноября 2024, 05:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту России Владимиру Путину, опасаясь мирного плана Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, победившего на президентских выборах в США, по Украине. Причину возобновления телефонных переговоров между Российской Федерацией и Германией объяснил в социальной сети X депутат бундестага Грегор Гизи.
«Канцлер сейчас обращается к Путину, потому что Трамп был избран президентом США. Он боится, что может наступить мир, который нанесет ущерб интересам Украины», – написал политик.

Гизи считает, что Шольц должен был связаться с российским лидером раньше, чтобы сделать мирное предложение, это могло бы помочь предотвратить негативное влияние конфликта на киевские власти.

«Возможно, уже слишком поздно», – заключил он.

Ранее газета Bild писала, что обращение Олафа Шольца к Владимиру Путину было согласовано с западными лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание утверждает, что глава правительства Германии намеревался спросить президента России о подготовке переговоров на фоне президентских выборов в США.

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#переговоры
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