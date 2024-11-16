Бжания пообещал вернуть ситуацию в Абхазии в правовое русло и стабилизировать ее

Фото: istockphoto/rarrarorro
Абхазский президент Аслан Бжания пообещал вернуть ситуацию в стране в правовое русло и стабилизировать ее. Такое заявление политик сделал в рамках выездного заседания кабмина в населенном пункте Тамыш.
«Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть родина, которой мы с вами должны служить», — сказал Бжания.В Абхазии начались протесты на фоне межправительственного соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии. Оппозиционеры считают, что документ расходится с интересами простых людей.
Ранее сообщалось, как в России оценили отказ абхазской стороны от межправительственного соглашения.
Читайте также:
Что сейчас происходит в Сухуме — последние новости
Десятки тысяч французов громят улицы Парижа, требуя отставки Макрона
«Позор! Позор! Позор!» : женщины штурмуют военкомат под Житомиром
Никита Кротов