Протестующие в Абхазии отвергли предложение о досрочных выборах

Фото: istockphoto.com/ru/Wirestock
В Абхазии протестующие отвергли предложение президента Аслана Бжании о досрочных выборах и отказались освободить правительственный комплекс. Об этом сообщает РИА Новости.
Сторонники оппозиции собрались у здания администрации президента на новый митинг. Они заявили, что примут только отставку Бжании, другие требования активисты принимать отказались.
Сам глава государства ранее заявлял, что протестующие должны покинуть захваченные ими правительственные здания, тогда он будет готов подать в отставку и назначить новые выборы в Абхазии.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские, поскольку они хотят лишь защитить свое государство.
Читайте также:
Главы субъектов РФ выразили поддержку президенту Абхазии
Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку
Президент Абхазии Бжания покинул столицу, оппозиция выдвинула условия: что известно о ситуации
Сам глава государства ранее заявлял, что протестующие должны покинуть захваченные ими правительственные здания, тогда он будет готов подать в отставку и назначить новые выборы в Абхазии.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские, поскольку они хотят лишь защитить свое государство.
Читайте также:
Главы субъектов РФ выразили поддержку президенту Абхазии
Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку
Президент Абхазии Бжания покинул столицу, оппозиция выдвинула условия: что известно о ситуации
Екатерина Коршунова