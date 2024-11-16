Протестующие в Абхазии отвергли предложение о досрочных выборах

В Абхазии оппозиция, по инициативе которой в стране несколько дней проходят акции протеста, заявила, что ее задача — добиться отставки президента Аслана Бжании и стабилизировать политическую ситуацию в стране. Соответствующее заявление оппозиционеры опубликовали в своем телеграм-канале.