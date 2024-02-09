Протестующие в центре Киева требуют возвращения Залужного

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На площади Независимости в Киеве проходит акция протеста с требованием вернуть к должности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом в Telegram-канале сообщает украинский телепроект «Говорит большой Львов».
Накануне, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками.
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Анастасия Чинкова