Раскрыты новые подробности разговора Путина с Трампом

18 октября 2025, 23:51

WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал выход Киева из ДНР

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Обнародованы новые детали недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на два источника, близких к ситуации.