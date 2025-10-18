Раскрыты новые подробности разговора Путина с Трампом
Обнародованы новые детали недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на два источника, близких к ситуации.
В беседе с американским лидером Путин потребовал немедленного отступления Вооруженных сил Украины из Донецкой области. По данным издания, это является ключевым условиям для прекращения боевых действий.
Кроме того, стороны затронули тему эскалации двусторонних отношений в случае передачи крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму. Трамп подчеркнул, что завершение конфликта на Украине откроет огромные перспективы для развития сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.
Ранее состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским, на которой глава Белого дома подчеркнул необходимость скорейшего завершения боевых действий.
