Политолог Васильев: В Демократической партии США налицо политический кризис

Фото: сайт Кремля
Несмотря на все возражения, Джозеф Байден намерен продолжать президентскую кампанию. Перед выборами главы государства Демократическая партия США столкнулась с глубоким политическим кризисом.
Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Европейские дипломаты и политики в частном порядке выражают недовольство и озабоченность возрастом и здоровьем Байдена и сомневаются в его возможности победить на выборах. В самих Штатах 168 представителей бизнеса и общественных организаций обратились к Байдену с письмом, в котором попросили его отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание.
Парадокс в том, что останется Байден или уйдёт — оба варианта для демократов плохие, считает эксперт. Если он снимет свою кандидатуру, это будет означать, что партия не смогла найти достойного претендента на два президентских срока. Это настоящий кризис лидерства, подчеркнул Васильев.
Сам Байден уверен в поддержке однопартийцев. Кроме того, он надеется, что американцы будут голосовать не столько за него, сколько против Трампа. К тому же, наличествуют тут и личные мотивы, продолжил специалист. Ведь его сыну Хантеру продолжает грозить новое уголовное преследование. Байден полагает, что пребывание в должности президента защитит от подобных неприятностей его и его семью, заключил эксперт.
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Парадокс в том, что останется Байден или уйдёт — оба варианта для демократов плохие, считает эксперт. Если он снимет свою кандидатуру, это будет означать, что партия не смогла найти достойного претендента на два президентских срока. Это настоящий кризис лидерства, подчеркнул Васильев.
Сам Байден уверен в поддержке однопартийцев. Кроме того, он надеется, что американцы будут голосовать не столько за него, сколько против Трампа. К тому же, наличествуют тут и личные мотивы, продолжил специалист. Ведь его сыну Хантеру продолжает грозить новое уголовное преследование. Байден полагает, что пребывание в должности президента защитит от подобных неприятностей его и его семью, заключил эксперт.
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Александр Бойцов