Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить расскажет редакция «Радио 1».
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания.
Выстрелы раздались через пять минут после начала митинга. Стрелок находился в 125 метрах от Трампа, за пределами отведенного для мероприятия пространства (куда пропускали только после тщательного досмотра). Вооруженный винтовкой преступник залез на крышу ангара, занял удобную позицию и открыл огонь. Прозвучало 9 выстрелов.
Судя по видеоролику, на который удалось запечатлеть покушение, Трампа будто бы спас ангел хранитель. В момент, когда пуля прилетает в сторону бывшего президента, он поворачивает голову, так что боеприпас, который должен был попасть ему в голову и убить, только задевает ухо политика. Под скандирование толпы «USA» (США) раненого политика увели с митинга.
Как пишет издание BBC, один из сторонников Трампа заметил стрелка и решил предупредить о нём полицию. Он подошёл к правоохранителям и заявил, что на крыше близлежащего здания расположился человек с винтовкой. Однако предупреждения очевидца были проигнорированы. Выстрелы раздались спустя десять секунд после слов бдительного американца.
Сам бывший президент пострадал не сильно. После покушения его экстренно госпитализировали в больницу. Меньше повезло сторонникам Трампа, которые стояли за спиной политика. Один человек погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения. Как сообщил врач, находившийся на митинге, он сразу ринулся в сторону человека, в голову которого попала пуля, однако помочь ему уже был невозможно — мужчина скончался моментально.
На другой крыше, которая находится напротив той, откуда стрелок вёл огонь, расположились снайперы, служащие в Секретной службе. Услышав выстрелы и проследив их траекторию, они сразу же открыли ответный огонь. Стрелок был ликвидирован.
После покушения ФБР начала экстренное расследование. Удалось установить личность убитого стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Мотивы его поступка пока не ясны. Следователи рассматривают версию об участии других государств в планировании покушения на бывшего президента.
Позже в сети распространились видеоролики, на которых подозреваемый в покушении Крукс говорит о ненависти к Трампу.
После покушения на кандидата в президенты США с экстренным обращением к нации выступил нынешний американский лидер Джозеф Байден. Он заявил, что подобному политическому насилию не место в Соединённых Штатах, однако подчеркнул, что у него нет достаточного количества фактов, чтобы считать стрельбу на митинге покушением.
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Как произошло покушение на Трампа
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания.
Выстрелы раздались через пять минут после начала митинга. Стрелок находился в 125 метрах от Трампа, за пределами отведенного для мероприятия пространства (куда пропускали только после тщательного досмотра). Вооруженный винтовкой преступник залез на крышу ангара, занял удобную позицию и открыл огонь. Прозвучало 9 выстрелов.
Трамп едва выжил при покушении
Судя по видеоролику, на который удалось запечатлеть покушение, Трампа будто бы спас ангел хранитель. В момент, когда пуля прилетает в сторону бывшего президента, он поворачивает голову, так что боеприпас, который должен был попасть ему в голову и убить, только задевает ухо политика. Под скандирование толпы «USA» (США) раненого политика увели с митинга.
Полиция могла предотвратить покушение на Трампа
Как пишет издание BBC, один из сторонников Трампа заметил стрелка и решил предупредить о нём полицию. Он подошёл к правоохранителям и заявил, что на крыше близлежащего здания расположился человек с винтовкой. Однако предупреждения очевидца были проигнорированы. Выстрелы раздались спустя десять секунд после слов бдительного американца.
Жертвы покушения на Трампа
Сам бывший президент пострадал не сильно. После покушения его экстренно госпитализировали в больницу. Меньше повезло сторонникам Трампа, которые стояли за спиной политика. Один человек погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения. Как сообщил врач, находившийся на митинге, он сразу ринулся в сторону человека, в голову которого попала пуля, однако помочь ему уже был невозможно — мужчина скончался моментально.
Стрелка, совершившего покушение на Трампа, ликвидировали
На другой крыше, которая находится напротив той, откуда стрелок вёл огонь, расположились снайперы, служащие в Секретной службе. Услышав выстрелы и проследив их траекторию, они сразу же открыли ответный огонь. Стрелок был ликвидирован.
Личность стрелка, совершившего покушение на Трампа
После покушения ФБР начала экстренное расследование. Удалось установить личность убитого стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Мотивы его поступка пока не ясны. Следователи рассматривают версию об участии других государств в планировании покушения на бывшего президента.
Позже в сети распространились видеоролики, на которых подозреваемый в покушении Крукс говорит о ненависти к Трампу.
Байден не признал покушение на Трампа
После покушения на кандидата в президенты США с экстренным обращением к нации выступил нынешний американский лидер Джозеф Байден. Он заявил, что подобному политическому насилию не место в Соединённых Штатах, однако подчеркнул, что у него нет достаточного количества фактов, чтобы считать стрельбу на митинге покушением.
«У меня есть мнение, но у меня нет никаких фактов», — подчеркнул Байден.
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Евгения Парфентьева