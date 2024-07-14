Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

Глава Украины Владимир Зеленский высказался о покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа, его слова приводит «Страна.ua».
В ходе предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании стрелок выстрелил в политика, ранив его в ухо. Позже стало известно, что полицию предупреждали о стрелке, однако правоохранители проигнорировали эти сообщения. Сейчас жизни бывшего президента ничего не угрожает.
«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать. Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности и желаю ему быстрого выздоровления», — заявил президент Украины, полномочия которого истекли ещё в конце мая.
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