Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным

Фото: iStock/Askolds
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил выступление зампостпреда Украины в Организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН, посвященном сбитому российскому Ил-76.
Российский дипломат назвал его параноидальным и бредовым, передает РИА Новости.
Дипломат также предположил, что Гайовишин была настроена продолжать распространение ложной информации и защищать киевские власти. По его словам, списки украинских военнопленных, предназначенных для обмена, были заранее опубликованы, и Киев обладал соответствующей информацией.
Ранее Полянский заявил, что в случае подтверждения использования Украиной зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или IRIS-T для атаки на российский Ил-76, сбитый в Белгородской области, США и ФРГ могут быть причастными к теракту.
Читайте также:
Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике
Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН
Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками
«Я, на самом деле, не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — отметил Полянский.
Ранее Полянский заявил, что в случае подтверждения использования Украиной зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или IRIS-T для атаки на российский Ил-76, сбитый в Белгородской области, США и ФРГ могут быть причастными к теракту.
Читайте также:
Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике
Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН
Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками
Артем Кузьмин