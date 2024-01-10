В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине

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Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что три массированных российских ракетных удара привели к катастрофическим последствиям для украинской ПВО. Об этом Меркурис сообщил в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, ВС РФ нанесли сильнейший ущерб системе противовоздушной обороны, так что Западу будет крайне тяжело это исправить. Меркурис подчеркнул, что принятой тактикой российская армия осложняет жизнь промышленности Украины.
Аналитик добавил, что ракетные удары, которые наносятся по всей украинской территории, истощают способность западных союзников поддерживать Киев. Он заключил, что в США постепенно приходят к осознанию того, что российская победа неизбежна.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил в своей программе в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит.
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Аналитик добавил, что ракетные удары, которые наносятся по всей украинской территории, истощают способность западных союзников поддерживать Киев. Он заключил, что в США постепенно приходят к осознанию того, что российская победа неизбежна.
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Екатерина Коршунова