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Украина в ходе вооружённого конфликта потеряла многие тысячи военнослужащих. Особенно неприятно для ВСУ то, что в числе погибших были наиболее опытные и мотивированные бойцы.
Ссылаясь на неназванный источник в Службе безопасности Украины (СБУ), автор статьи пишет о том, что крайне неприятным фактом для Киева является также то, что поддержка со стороны США колеблется на фоне «внутренних политических разборок».
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