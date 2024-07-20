«Провокация и вызов демократии»: Кличко высказался об убийстве Фарион

Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило о намерении выдвинуть кандидатуру президента Джо Байдена на президентские выборы 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к нему выйти из предвыборной гонки, передает РИА Новости.