«Провокация и вызов демократии»: Кличко высказался об убийстве Фарион

Фото: РИА Новости/Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко осудил в своем Telegram-канале убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион и назвал произошедшее провокацией.
«Насилие – не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе», – заявил он.
По его словам, убийство депутата Фарион – вызов правоохранительным органам, демократии и стабильности в стране.
Кличко отметил, что все обстоятельства произошедшего должны быть немедленно расследованы, а результаты – обнародованы.
Ранее сообщалось, что Фарион скончалась в одной из львовских больниц после покушения в пятницу, 19 июля. По словам местной журналистки Марты Олиярник, экс-депутату выстрелили в висок. Информацию о смерти 60-летней Фарион подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.
Читайте также:
Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали
Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице
Состояние экс-депутата Рады Фарион ухудшилось
Александр Климов