Бывшего мэра Магаса объявили в розыск

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Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева объявили в федеральный розыск после побега от полиции. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.
Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом не уточняется, по какой именно.
По предварительным данным, экс-чиновника пытались задержать в аэропорту по прилёту в Грозный, но он сумел сбежать от полицейских.
До этого сообщалось, что Усманова арестовали на два месяца в Ингушетии. Его якобы задержали по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Он устраивал махинации через благотворительный фонд.
Полиция выясняет все детали произошедшего.
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По предварительным данным, экс-чиновника пытались задержать в аэропорту по прилёту в Грозный, но он сумел сбежать от полицейских.
До этого сообщалось, что Усманова арестовали на два месяца в Ингушетии. Его якобы задержали по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Он устраивал махинации через благотворительный фонд.
Полиция выясняет все детали произошедшего.
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Анастасия Чинкова