МВД объявило в розыск художника и автора сайта «Уралнаш» Станислава Шминке

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Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск, следует из розыскной базы МВД России.
Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Ранее в отношении него было возбуждено дело по статье о дискредитации ВС РФ.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск активистку Дарью Богданову. Уточнялось, что она является правнучкой советского лётчика Валерия Чкалова. В России ей грозит семь лет лишения свободы за высказывания о спецоперации на Украине. В отношении неё возбуждено уголовное о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет. В частности, она призывала ударить по Москве ядерным оружием для завершения конфликта.
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