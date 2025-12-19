Достижения.рф

Прямая линия с Путиным длится уже более двух часов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным длится уже более двух часов.



Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась в 12:00 и все еще продолжается в прямом мире. Ее ведущими выступают Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Президент России подводит итоги 2025 года, отвечает на вопросы жителей страны и журналистов, а также комментирует актуальные темы, в том числе экономическую, социальную и политическую.

Сбор вопросов стартовал 4 декабря. За это время поступило свыше 2,6 миллиона обращений. Их расшифровкой занимается нейросеть GigaChat.

Лидия Пономарева

