Путин заявил, что Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на восток

19 декабря 2025, 14:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно сталкивалась с нарушением обещаний Запада о нерасширении НАТО на восток. Об этом он сообщил в ходе прямой линии





По словам главы государства, российской стороне в разные годы давались гарантии, что Североатлантический альянс не будет продвигаться к границам РФ. Однако на практике эти заверения не были выполнены. Президент отметил, что такие действия альянса вызывают беспокойство.





«Данные нам обещания по нерасширению НАТО — игнорируется. нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО», — сказал Путин.