Путин не стал подмигивать в подтверждение существования инопланетян
Во время прямой линии с россиянами президент Владимир Путин отказался подтверждать существование инопланетян.
Журналист ВГТРК Павел Зарубин спросил, сможет ли глава государства подмигнуть, если ему известна секретная информация об инопланетных существах.
Президент ответил: «Я вам подмигну потом». Это заявление вызвало улыбки в зале, однако вопрос остался без ясного ответа.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в 12:00 в пятницу и объединила пресс-конференцию и прямую линию. Сбор вопросов начался 4 декабря и продлится до завершения мероприятия. В этом году нейросеть GigaChat помогает расшифровывать обращения на прямую линию.
Читайте также: