Водолацкий заявил о последствиях использования дальнобойного оружия против РФ

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что разрешение Запада использовать ВСУ дальнобойное оружие против России приведёт западные страны к черте перед третьей мировой войной.
Он отметил, что, если Украина всё же получит разрешение Запада стрелять вглубь России, в итоге будут страдать простые европейцы.
А философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил о том, что сценарий применения ядерного оружия может быть правдоподобным.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте.
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«То, что Запад и США разрешают, значит они уже одной ногой находятся в третьей мировой войне. Она уже рядом. Макрон, Шольц и те, кто держат руку на задвижке, которая откроет третью мировую войну, должны быть убраны со своих постов жителями этих стран. Потому что страдать будут не Макрон, не Шольц и не Дуда, а страдать будут граждане Европы», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.
А философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил о том, что сценарий применения ядерного оружия может быть правдоподобным.
«Думаю, Пентагон и заказал исследование воздействия последствий ядерных ударов на сельскохозяйственные системы. Речь идёт о том, что ядерное оружие будет применено либо Россией на Украине, либо Западом в отношении России, поскольку это исследование касается восточноевропейских. Это показывает готовность Запада прибегнуть к использованию ядерного оружия», — отметил в беседе с «Царьградом» Дугин.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте.
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Мелисса Тимофеева