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Водолацкий заявил о последствиях использования дальнобойного оружия против РФ

13 сентября 2024, 15:31
Фото: iStock/petervician

Фото: iStock/petervician

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что разрешение Запада использовать ВСУ дальнобойное оружие против России приведёт западные страны к черте перед третьей мировой войной.
Он отметил, что, если Украина всё же получит разрешение Запада стрелять вглубь России, в итоге будут страдать простые европейцы.

«То, что Запад и США разрешают, значит они уже одной ногой находятся в третьей мировой войне. Она уже рядом. Макрон, Шольц и те, кто держат руку на задвижке, которая откроет третью мировую войну, должны быть убраны со своих постов жителями этих стран. Потому что страдать будут не Макрон, не Шольц и не Дуда, а страдать будут граждане Европы», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.



А философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил о том, что сценарий применения ядерного оружия может быть правдоподобным.

«Думаю, Пентагон и заказал исследование воздействия последствий ядерных ударов на сельскохозяйственные системы. Речь идёт о том, что ядерное оружие будет применено либо Россией на Украине, либо Западом в отношении России, поскольку это исследование касается восточноевропейских. Это показывает готовность Запада прибегнуть к использованию ядерного оружия», — отметил в беседе с «Царьградом» Дугин.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте.

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ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области
«Южный фронт»: ВСУ расстреляли идущих к ВС РФ женщин и собаку в Курской области
13 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/zabelin

Бойцы ВСУ расстреляли двух россиянок, идущих к российским военным в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Южный фронт».
Отмечается, что это произошло в деревне Журавли в Кореневском районе области. Две местные жительницы с собакой шли в сторону села Шептуховка, где расположились российские военные. Увидев россиянок, украинские военные открыли по ним огонь.

Для подтверждения совершения преступления канал опубликовал видео с российского дрона, на котором видны две женщины и собака, лежащие на асфальте в крови.

Накануне МИД России сообщил, что ВСУ создали подобия концлагерей в Курской области для мирных жителей. Туда, по данным ведомства, насильно сгоняют людей, которые не имели возможность покинуть атакованную территорию. Речь идёт о 70-100 россиянах.

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Минобороны заявило о продолжении наступления в Курской области
13 сентября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/N-sky

Армия России продолжает наступательные действия под Курском. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что российские военные отразили контратаку ВСУ в направлении населенного пункта Обуховка. Помимо этого, бойцы сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Борки и Камышевка, а также три попытки прорыва боевиков через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье, Веселое и Новый Путь.

Российские силы уничтожили 34 единицы бронетехники. В их числе две боевые машины пехоты, семь танков, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины.

Потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих. Помимо этого, ВС РФ поразили артиллерийское орудие, две инженерные машины разграждения, станцию радиоэлектронной борьбы и 8 автомобилей. В плен сдались 12 военных Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Стала известна судьба военнопленных украинцев в Курской области
Военный эксперт Дандыкин: следователи проверят пленных в Курской области
13 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/YakubovAlim

В отношении украинских военнопленных, взятых в Курской области, будут применяться те же меры, что и к пленным из других регионов. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, судьба этих людей зависит от того, совершали они военные преступления или нет. Дандыкин отметил, что сейчас украинские военные издевательства над мирным населением записывают на телефон.

«Особенно в Курской области, конечно, лютовали иностранцы, но и украинцы тоже участвовали. Следователи будут изучать случай каждого военнопленного. Если он совершал преступления — будет сидеть», — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что военнопленные, не совершившие преступлений, подлежат обмену наравне с пленными, взятыми в других регионах.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По данным МО РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 солдат.

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ВС РФ ударом ФАБ-500 уничтожили десятки солдат ВСУ в колонии в районе Селидово
13 сентября 2024, 14:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

Несколько десятков военных ВСУ были уничтожены российским ударом авиабомбы по колонии у Селидово в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.
Согласно сообщению, российские силы ударили бомбой ФАБ-500 по скоплению противника в колонии в селе Остром, которое располагается в нескольких километрах от Селидово.

«По предварительным данным, погибли несколько десятков украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

При этом под удар попала и техника противника, уничтожено несколько экземпляров вооружения ВСУ.

По последним данным, армия России контролирует уже половину села Острое.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что по группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление под Запорожье, нанесён удар российскими военными.

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Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией
13 сентября 2024, 14:34

Фото: iStock/3dmitry

Украина в рамках обмена пленными с Россией получила 49 своих граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Отметим, что в России пока не прокомментировали данную информацию.

Как пишет Зеленский, на Украину, в рамках 56-го обмена военнопленными, вернулись гражданские люди, бойцы ВСУ, Нацгвардии, полиции, а также сотрудники пограничной службы. В их числе участники боевых действий за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный врач Виктор Ивчук.

Глава государства подчеркнул, что обмен производился по формуле 49 на 49.

Последний раз стороны обменивались ​пленными в конце августа. Тогда Украина вернула ​себе 115 солдат ВСУ, Нацгвардии, военно-морских ​сил (ВМС) и погранслужбы. Россия, в свою очередь, также вернула 115 военных при посредничестве ОАЭ. В их ​числе были срочники, которые попали в плен ВСУ в Курской области. Обмен производился в Белоруссии.

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#украина
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Порядка 200 украинцев сдались в плен в Курской области за дни наступления ВС РФ
13 сентября 2024, 14:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Не менее 200 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за четыре дня контрнаступления ВС РФ. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, порядка 200 украинских военных добровольно сдались в российский плен в Курской области за последние четыре дня. В основном это штурмовики из теробороны и бывшие заключённые, а также боевики нацбатальонов. Многие попали в плен из Снагости и Апанасовки, которые уже вернулись под российский контроль.

Сообщается, что многие из пленных обучались в Великобритании. В настоящее время в плену у ВС РФ находится около пяти тысяч украинских военных.

Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух.

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В России высказались о последствиях решения Запада по ударам вглубь территории страны
Алаудинов: решение Запада по ударам вглубь России не изменит ситуацию на фронте
13 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/bpawesome

Возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что разговоры об использовании дальнобойного западного оружия Украиной являются методами ведения психологической войны против России. При этом, даже в случае одобрения, возникает вопрос: сколько таких ракет есть в арсенале ВСУ? Алаудинов убёжден, что речь идёт о малом количестве запасов, которое никак не поможет украинским войскам улучшить своё положение на фронте.

Генерал добавил, что российские войска продолжат наступление, пока полностью не одержат победу.

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Песков переадресовал к Минобороны вопрос об атаке на судно с зерном в Черном море
13 сентября 2024, 13:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопрос о возможной атаке на судно с зерном в Черном море. По его мнению, случившееся, вероятно, связано с ходом СВО.
«Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», — прокомментировал Песков вопрос журналистов.
Накануне, 12 сентября, в соцсетях Владимира Зеленского появилась информация о том, что российская армия якобы ударила по кораблю с зерном в Черном море. По словам лидера киевского режима, сухогруз попал под атаку сразу после выхода из территориальных вод Украины.

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Морпех из Якутии удостоен звания Героя Российской Федерации
13 сентября 2024, 13:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Военный из Олекминского района Якутии Дмитрий Куценко указом президента удостоен звания Героя Российской Федерации за выполнение задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава Республики Айсен Николаев.
«Наш земляк, Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации!» — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что командир ДШБ морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко вместе со своими подчинёнными сдерживал противника у одного из населенных пунктов. Морпехи под командованием якутянина удерживали атаку ВСУ более 10 часов, уничтожив четыре единицы техники врага и уничтожив порядка 20 человек живой силы ВСУ. Тогда противник отступил, и населенный пункт был удержан.

По словам Николаева, Куценко стал уде девятым якутянином, который удостоился высшей российской награды за все время проведения СВО.

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