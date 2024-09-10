Прямо сейчас: в Брянской области отражают массированную атаку ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Российские силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!», — заявил Богомаз в своём обращении к жителям региона.На данный момент подробности о пострадавших или разрушениях не сообщаются, но гражданам рекомендуется оставаться в безопасных местах до завершения операции.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб.
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Елена Перлова