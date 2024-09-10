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Прямо сейчас: в Брянской области отражают массированную атаку ВСУ

Богомаз: ПВО отражает массированную атаку БПЛА ВСУ в Брянской области
10 сентября 2024, 01:24
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российские силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!», — заявил Богомаз в своём обращении к жителям региона.
На данный момент подробности о пострадавших или разрушениях не сообщаются, но гражданам рекомендуется оставаться в безопасных местах до завершения операции.



Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб.

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Киев запросил выдачу депутата Дмитрука, уехавшего за границу
Украина требует от нескольких стран выдать уехавшего депутата Дмитрука
10 сентября 2024, 02:06

Фото: istock/nito100

Власти Украины обратились к нескольким странам с просьбой выдать депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который покинул страну.
Дмитрук известен своей поддержкой канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора в Telegram.

Украинская сторона направила запрос на задержание и временный арест Дмитрука. По имеющимся данным, он может находиться в Лондоне.

Ранее Дмитрук заявил, что в Европе пытались похитить его семью.

Напомним, журналисты узнали о судьбе российского военного с позывным Хан, имя которого было написано на сельском доме в Курской области. Отмечается, что надпись была была оставлена в одном из покинутых домов в селе Коровяковка вблизи украинской границы. В послании указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан, рядом с которым город не указали. Над этой надписью указана дата 11 августа.

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#церковь
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Страна под прицелом: как система распознавания лиц будет следить за украинцами
МВД Украины призвало ускорить принятие закона о тотальном видеонаблюдении
10 сентября 2024, 00:51

Фото: istock/charinporn thayot

Министерство внутренних дел Украины обратилось к Верховной Раде с призывом ускорить рассмотрение законопроекта о внедрении системы тотального видеонаблюдения и распознавания лиц.
Об этом сообщил министр Игорь Клименко на встрече с депутатами, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Законопроект, зарегистрированный еще в феврале, предусматривает обязательную идентификацию граждан по оцифрованным изображениям их лиц.

Во время встречи представители МВД продемонстрировали возможности новой системы видеомониторинга, предназначенной для поддержания правопорядка и предотвращения преступлений. Система позволит следить не только за передвижением граждан, но и за транспортными средствами, идентифицируя их по марке, модели, цвету и номерным знакам.

Ранее МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара из-за активного обсуждения в СМИ якобы осуществлённых иранских поставок ракет России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

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#видеонаблюдение
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Лавров обсудил с генеральным секретарем ОИС палестинский вопрос
09 сентября 2024, 23:57

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде.
На встрече обсуждались ключевые региональные и международные вопросы, включая палестинский вопрос и положение мусульманских общин по всему миру, говорится в сообщении ОИС, поступившем в РИА Новости.

«Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались вопросы, представляющие общий интерес, включая совместные усилия по решению региональных и международных проблем, в частности относительно палестинского вопроса и положения мусульманских общин в мире», — говорится в заявлении организации.

Обе стороны подчеркнули важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по обеспечению мира и стабильности, особенно в странах-членах ОИС.

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#сергей лавров
#израиль
#палестина
#мусульмане
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Молдавия направила запрос в «Газпром» о транзите газа в обход Украины
09 сентября 2024, 22:49

Фото: iStock/MikeMareen

Власти Молдавии направили в «Газпром» запрос о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через территорию Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов в эфире телеканала TV-8.
Он подчеркнул, что молдавские власти обеспокоены ситуацией с газокомпрессорной станции «Суджа», которая остаётся под контролем Украины. В настоящее время не имеется предпосылок для прекращения поставок газа даже при истечении текущих контрактов или аварии на станции. Однако альтернативные пути поставки топлива властями рассматриваются.

Парликов сообщил, что власти Молдавии и компания «Молдовагаз» уже направили соответствующие запросы в «Газпром», чтобы рассмотреть альтернативные пути, в том числе через территорию Турции.

Однако министр отметил, что всё-таки предпочтение отдаётся первоначальному пути топлива, поскольку транспортировка газа через Турцию значительно удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки.

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#молдавия
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#газпром
#украина
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США собираются следить за совместными военными учениями России и Китая
09 сентября 2024, 21:56

Фото: iStock/Albert_Karimov

США собираются отслеживать военные учения России и Китая, однако не усматривают в них серьёзного повода для беспокойства. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что на данном этапе не видит причин для внесение изменений в позиционирование американских военных сил или стратегию сдерживания из-за этих учений. Данный процесс был запланирован давно, и Штаты собираются контролировать его проведение.

Ранее Минобороны КНР сообщило, что военно-морской флот (ВМФ) России и Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Также Китай собирается принять участие в стратегических учениях армии России «Океан-2024».

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#сша
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#военные
#белый дом
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МИД Украины вызвал иранского дипломата из-за сообщений о якобы передаче ракет РФ
09 сентября 2024, 21:33

Фото: iStock/Tashka

МИД Украины в понедельник вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара из-за активного обсуждения в СМИ якобы осуществлённых иранских поставок ракет России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне СВО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не каждый раз подобная информация правдива.

В МИД Украины заявили, что выразили Амузегаре глубокое беспокойство в связи с поступившей информации о передаче ракет России. Также его в жёсткой форме предупредили о возможных последствиях такого поступка.

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#украина
#россия
#мид
#ракета
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В России могут появиться выплаты многодетным семьям ко Дню семьи
Путин: до 1 декабря доложить о решении вопроса о выплате ко Дню семьи
09 сентября 2024, 20:41

Фото: iStock/Elena Gromova

В России может появиться ежегодная премия многодетным семьям, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос до 1 декабря.
Глава государства выдвинул перечень поручений кабмину по итогам встречи с семьями, вышедшими в финал Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное». Данный список представлен на сайте Кремля.

Ответственным за рассмотрение проекта назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов сообщил, что при введении налогового вычета для семей следует опираться на статус многодетной семьи.

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#выплаты
#михаил мишустин
#правительство
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Финляндию шокировало начало конфликта на Украине
Командующий Силами обороны Финляндии: украинский конфликт стал шоком для страны
09 сентября 2024, 20:23

Фото: iStock/naumoid

Украинский конфликт повлёк за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны. Об этом командующий Силами обороны страны Янне Яаккола заявил общественному вещателю Yle.
Начало СВО на Украине стало шоком для страны и вызвало колоссальные перемены в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны. К тому же, государству удалось вовремя вступить в НАТО.

Он также подчеркнул, что в настоящее время общество на высочайшем уровне доверяет Силам обороны и Североатлантическому альянсу.

В настоящее время неизвестно, какова должна быть численность войск НАТО, размещённых в Финляндии. Переговоры по этому вопросу активно ведутся.

Кроме того, Яаккола указал на курсы от Минобороны Финляндии по агентурно-оперативной разведке. Он отметил, что финны должны быть готовы к возможным кризисам в сфере безопасности и обороны.

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#россия
#конфликт
#нато
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В Латвии заявили, что упавший беспилотник прилетел из Белоруссии
Командующий армией Калниньш: упавший белорусский дрон не был нацелен на Латвию
09 сентября 2024, 19:45

Фото: iStock/yucelyilmaz

Упавший в Латвии беспилотник прилетел из Белоруссии, сообщил командующий латвийской армией Леонид Калниньш в ходе пресс-конференции, которая транслировалась порталом TVnet.
Отмечается, что дрон влетел в воздушное пространство Латвии из Белоруссии. Командованию была предоставлена детальная информация от иностранных партнёров по НАТО. После анализа этих данных было вычислено, что беспилотник не был намеренно нацелен на Латвию.

Калниньш подчеркнул, что открытой эскалации не наблюдается.

Днём ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что российский беспилотник якобы упал на территории страны в субботу. После этого власти приступили к расследованию инцидента. В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

Также глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил об усилении сил ПВО на восточной границе после этого случая.

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#пво
#мид
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