Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью

Фото: Минобороны РФ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России.
По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб.
Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, и на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, и на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Брянской областью ещё три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Елена Перлова