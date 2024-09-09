Российская армия накрыла командный пункт ВСУ и бронетехнику НАТО в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ
Российские военные нанесли точный удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грушевка, Харьковская область. В результате применения управляемой авиабомбы ФАБ с УПМК, уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили источники из военной разведки.
По данным разведчиков, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ. После атаки дроны зафиксировали оперативное прибытие автомобилей эвакуации украинских сил.
Кроме того, в ходе операции в Харьковской области разведчики обнаружили движение боевой машины пехоты (БМП) Bradley, которая была уничтожена прямым попаданием FPV-дрона. На кадрах объективного контроля видно возгорание после взрыва бронемашины.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб региону.
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Кроме того, в ходе операции в Харьковской области разведчики обнаружили движение боевой машины пехоты (БМП) Bradley, которая была уничтожена прямым попаданием FPV-дрона. На кадрах объективного контроля видно возгорание после взрыва бронемашины.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб региону.
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Елена Перлова