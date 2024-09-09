Раскрыта судьба бойца, чей позывной был написал на стене дома в Курской области

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Журналисты узнали о судьбе российского военного с позывным Хан, имя которого было написано на сельском доме в Курской области.
Отмечается, что надпись была была оставлена в одном из покинутых домов в селе Коровяковка вблизи украинской границы. В послании указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан, рядом с которым город не указали. Над этой надписью указана дата 11 августа.
Семье военного удалось восстановить обстоятельства его гибели благодаря публикации издания RT.
Российский военный Владимир с позывным Хан последний раз позвонил домой 8 августа. Он сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. После этого связь с ним пропала, а брат Сергей начал искать его с помощью чатов и звонков в госпитали.
Затем семье позвонили из военкомата и сообщили о смерти Владимира 9 августа. Из предоставленных документов следовало, что Хан отбивал ВСУ в районе Курской АЭС, а местом его смерти указан город Курчатов.
Сергей предположил, что запись на стене дома была оставлена сослуживцами брата в память о нём спустя два дня после его смерти.
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Семье военного удалось восстановить обстоятельства его гибели благодаря публикации издания RT.
Российский военный Владимир с позывным Хан последний раз позвонил домой 8 августа. Он сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. После этого связь с ним пропала, а брат Сергей начал искать его с помощью чатов и звонков в госпитали.
Затем семье позвонили из военкомата и сообщили о смерти Владимира 9 августа. Из предоставленных документов следовало, что Хан отбивал ВСУ в районе Курской АЭС, а местом его смерти указан город Курчатов.
Сергей предположил, что запись на стене дома была оставлена сослуживцами брата в память о нём спустя два дня после его смерти.
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Анастасия Чинкова