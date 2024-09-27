«Прямое попадание»: Хуситы атаковали три эсминца США в Красном море

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Йеменские хуситы нанесли массированный удар по трем эсминцам США в Красном море. Об этом 27 сентября сообщает военный представитель повстанцев «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
По американским боевым кораблям выпустили 23 крылатые и баллистические ракеты, сообщают мятежники.
Йемен сообщает о прямом попадании по трем эсминцам. По заявлению хуситов, это стало крупнейшей военно-морской операцией с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее йеменские хуситы предупреждали израильскую сторону о возможных ударах по военным объектам в случае начала агрессивных действий в адрес Ливана.
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«Вооруженные силы Йемена нанесли удар по трем вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника», — цитирует Сариа телеканал Al Masirah.
Йемен сообщает о прямом попадании по трем эсминцам. По заявлению хуситов, это стало крупнейшей военно-морской операцией с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее йеменские хуситы предупреждали израильскую сторону о возможных ударах по военным объектам в случае начала агрессивных действий в адрес Ливана.
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Лия Мурадьян