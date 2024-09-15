Фото: istockphoto/ovbelov
До 14 аэродромов в России с учетом Шайковки под Калугой могут достать британские ракеты Storm Shadow, если в Лондоне боевикам ВСУ позволят ими пользоваться.
Об этом пишут обозреватели The Times. Журналисты опубликовали карту России с отмеченными на ней несколькими объектами, имеющими стратегическое значение.
Речь идет о тех, куда теоретически способны долететь дальнобойные ракеты Соединенного Королевства.
Авторы подчеркнули, что если киевскому режиму разрешат использовать Storm Shadow, то радиус поражения будет растянут вглубь России на 250 километров.
Помимо всего прочего, украинские неонацисты получат возможность нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу и штабу Южного военного округа. Последний расположен в Ростове-на-Дону.
Читайте также:
Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по Израилю гиперзвуковой ракетой
В США заявили, почему Байден не разрешит бить по РФ
На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине
Речь идет о тех, куда теоретически способны долететь дальнобойные ракеты Соединенного Королевства.
Авторы подчеркнули, что если киевскому режиму разрешат использовать Storm Shadow, то радиус поражения будет растянут вглубь России на 250 километров.
Помимо всего прочего, украинские неонацисты получат возможность нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу и штабу Южного военного округа. Последний расположен в Ростове-на-Дону.
Читайте также:
Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по Израилю гиперзвуковой ракетой
В США заявили, почему Байден не разрешит бить по РФ
На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине
Никита Кротов