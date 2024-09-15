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Стало известно, докуда могут достать британские Storm Shadow в РФ

The Times: Британские Storm Shadow могут достать до 14 аэродромов в РФ
15 сентября 2024, 15:30
Фото: istockphoto/ovbelov

Фото: istockphoto/ovbelov

До 14 аэродромов в России с учетом Шайковки под Калугой могут достать британские ракеты Storm Shadow, если в Лондоне боевикам ВСУ позволят ими пользоваться.
Об этом пишут обозреватели The Times. Журналисты опубликовали карту России с отмеченными на ней несколькими объектами, имеющими стратегическое значение.

Речь идет о тех, куда теоретически способны долететь дальнобойные ракеты Соединенного Королевства.



Авторы подчеркнули, что если киевскому режиму разрешат использовать Storm Shadow, то радиус поражения будет растянут вглубь России на 250 километров.

Помимо всего прочего, украинские неонацисты получат возможность нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу и штабу Южного военного округа. Последний расположен в Ростове-на-Дону.

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#россия
#великобритания
#ракетный удар
#новости
Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по Израилю гиперзвуковой ракетой
15 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Удар по военному объекту в районе Яффо был нанесён с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
Об этом заявил представитель военного командования хуситов Яхъя Сариа. В своём заявлении, которое транслировал принадлежащий «Ансар Алла» телеканал Al Masirah, он подчеркнул, что системам израильской противовоздушной обороны не удалось перехватить ракету, и цель была поражена.

По словам Сариа, ракета, выпущенная с территории Йемена, пролетела 2 040 километров за 11,5 минут. Он также добавил, что эта атака на Тель-Авив стала «кульминацией усилий» хуситов, которые сумели поставить на вооружение ракеты, которые не способна остановить ПВО.

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#пво
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#хуситы
#йемен
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В США заявили, почему Байден не разрешит бить по РФ
TST: Байден не разрешит бить по РФ до представления ему Зеленским плана
15 сентября 2024, 13:43

Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока экс-президент Украины Владимир Зеленский не предоставит ему так называемый «победный план», информирует издание The Sunday Times.
Согласно предположениям, глава киевского режима, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, покажет соответствующую документацию в рамках Генассамблеи ООН в сентябре. Предварительно Зеленский обсудит план с американским руководством.

Владимир Зеленский противоречит сам себе. Периодически он заявляет о возможности переговоров с Россией, но при этом гастролирует по западным союзникам, выпрашивая военную и финансовую помощь.

К слову, в МИД РФ уже отмечали, что комментировать слова Зеленского — контрпродуктивно.

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#владимир зеленский
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На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине
Боуз назвал главу МИД Литвы глупым за высказывание об Украине и НАТО
15 сентября 2024, 12:51

Фото: сайт НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. Боуз в соцсети X назвал дипломата глупым.
«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», – написал журналист.

Поводом послужило заявление Ландсбергиса, что Киеву нужны гарантии безопасности, но верить можно только в пятую статью НАТО. Это заявление дипломат сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Статья пять североатлантического договора предписывает рассматривать нападение на одного члена НАТО, как на весь альянс в целом. Коллективная оборона обязывает всех членов НАТО включиться в «поддержание безопасности»

Украине годами обещают членство в НАТО, но пока не приняли. На последней встрече представителей альянса в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен снова заверил, что Украину примут в НАТО, но не сейчас. А пока, «чтобы приблизиться к членству, Киеву необходимо принять определенный пакет нужных реформ».

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Казахстан предложил услуги посредника в переговорах между Москвой и Киевом
15 сентября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Власти Казахстана в очередной раз выразили готовность стать посредником в организации и проведении переговоров между Россией и Украиной. Астана полагает, что в её «добрых услугах» будут заинтересованы обе стороны конфликта.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle*. По его словам, Казахстан изначально предлагал свои услуги в качестве посредника или предоставления места для проведения переговоров.

Дипломат отметил, что в данной ситуации его страна занимает позицию сдержанного нейтралитета и поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной. Как только обе стороны выразят заинтересованность в посреднических услугах Казахстана, республика будет готова их предоставить, заключил Василенко.

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#дипломат
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В Кремле прокомментировали реакцию Путина на действия Запада
Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия со стороны Запада
15 сентября 2024, 12:29

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проявляет предельную аккуратность в вопросах ответных мер на действия со стороны западных государств. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — прокомментировал пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что немецкий генерал пригрозил боевикам ВСУ, если те решат бить вглубь российских территорий.

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Захарова сделала заявление о Санду
Дипломат МИД РФ Мария Захарова: Запад внедрил Санду как «человека-терминатора»
15 сентября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Президента Молдавии Майю Санду привел к власти Запад как «человека-терминатора». То же самое касается и главы киевского режима Владимира Зеленского, сказала в беседе с ТАСС дипломат МИД РФ Мария Захарова.
«Это такой внедренный человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии - это Санду. Украина - это Зеленский», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Захарова добавила, что таким терминатором являлся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, подобные люди «детонируют, когда на Западе нажимают «пуск».

В первую очередь, подчеркнула Захарова, от этого страдают история, культура, а также традиции государств, в которые внедряют таких политических деятелей.

До этого дипломат МИД РФ говорила о том, что «комментировать заявления Зеленского контрпродуктивно».

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#мария захарова
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Захарова сделала неожиданное заявление про Зеленского
Захарова: комментировать слова Зеленского контрпродуктивно
15 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт МИД РФ

Дипломат РФ Мария Захарова заявила, что комментировать слова экс-президента Украины Владимира Зеленского больше нет никакого смысла, пишет ТАСС.
«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно…» — прокомментировала официальный представитель российского МИДа.
Она добавила, что глава киевского режима «зависимый человек», а также Захарова сослалась на слова экс-пресс-секретаря американского Госдепа Виктории Нуланд о том, что решения о действиях Киева принимаются в Лондоне и Вашингтоне.

«Констатировать очередное расчеловечивание или очередную какую-то там террористическую идеологию, или очередные какие-то вещи — это мы все уже сделали», — резюмировала Захарова.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, на Украине произошла узурпация власти.

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#россия
#украина
#мид
#мид рф
#мария захарова
#владимир зеленский
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Немецкий генерал пригрозил ВСУ в случае ударов по РФ
Куят: удары ВСУ вглубь РФ приведут к точке невозврата
15 сентября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/alzay

Если Украине передадут дальнобойные вооружения и разрешат бить ими вглубь российских территорий — будут серьезные последствия. Об этом в беседе с изданием Neuen Osnabrücker Zeitung заявил отставной немецкий генерал Харальд Куят.
«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет - а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — предупредил военный.
Он также пояснил, что Западу нужно быть осторожней, чтобы не переходить новые красные линии, потому что это приведет к точке невозврата.

До этого журналист из Ирландии Чей Боуз выразил опасение, что, если Киев снабдят дальнобойным оружием, все может завершиться концом света.

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Зеленский представит мирный план Киева Трампу, Харрис и Байдену
Bild: Зеленский готов прекратить огонь на некоторых участках фронта
15 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт Кремля

Украинский президент представит украинский план мирного урегулирования конфликта действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, а также двум кандидатам на президентское кресло Дональду Трампу и Камале Харрис.
Глава киевского режима готов согласиться на локальную заморозку боевых действий на отдельных участках фронта, сообщает немецкое издание Bild. При этом на каких именно — газета пока не разглашает. Не исключено, что Киев будет понуждать Россию прекратить освобождение Курской области, чтобы оставался объект для шантажа и давления. Также план Украины предусматривает снятие запрета на удары западным оружием по объектам в глубине российской территории.

При этом даже явно проукраински настроенная газета отмечает, что Зеленский находится в отчаянном положении и готов «всё поставить на карту». Пока западные политики не пошли на поводу у Киева и не дали разрешения на удары вглубь России, в частности Шольц. Впрочем, способность немецкого канцлера со временем «прогнуться» всем известна со времени истории с танками Leopard.

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