В США назвали унизительным положение Зеленского
Bloomberg: Зеленский пытается противостоять «унизительному» мирному плану США
Мирный план США по Украине может привести к унижению Владимира Зеленского на мировой арене. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Источники издания указывают, что глава киевского режима уже получил сигналы из Вашингтона о необходимости согласиться с условиями прекращения огня. Особое давление на Зеленского оказывает Трамп, который полностью поддерживает соглашение.
«Зеленский изо всех сил пытается противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному официальными лицами США», — пишет Bloomberg.Вместе с тем Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением, которое требует его действий в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала. В случае отказа в стране может разгореться парламентский кризис, отмечают собеседники издания.
Мирный план США включает сокращение численности ВСУ, признание де-факто Крыма, ДНР и ЛНР российской территории и множество других неприятных для Украины пунктов.