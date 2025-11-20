В США назвали унизительным положение Зеленского

20 ноября 2025, 23:17

Bloomberg: Зеленский пытается противостоять «унизительному» мирному плану США

Владимир Зеленский

Мирный план США по Украине может привести к унижению Владимира Зеленского на мировой арене. Об этом пишет агентство Bloomberg.





Источники издания указывают, что глава киевского режима уже получил сигналы из Вашингтона о необходимости согласиться с условиями прекращения огня. Особое давление на Зеленского оказывает Трамп, который полностью поддерживает соглашение.



«Зеленский изо всех сил пытается противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному официальными лицами США», — пишет Bloomberg.