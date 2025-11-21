США хотят реализовать мирный план по Украине до наступления декабря
Официальные лица США рассчитывают, что Владимир Зеленский подпишет предложенное мирное соглашение до Дня благодарения (27 ноября). Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно данным газеты, после одобрения документа украинской стороной его представят в Москве. Таким образом, мирный процесс может стартовать уже в начале декабря.
Однако аналитики издания считают такие сроки маловероятными. По их мнению, в Офисе Зеленского не могут согласиться с некоторыми пунктами, которые, как утверждается, являются «красными линиями» для Киева.
Ранее СМИ опубликовали предполагаемый мирный план по Украине, который содержит 28 пунктов. Среди них сокращение численности ВСУ и признание Крыма с Донбассом частью России.
