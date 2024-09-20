Психолог Хорс раскрыл настоящее отклонение Харрис

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Кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс высказал мнение о том, что у кандидата в президенты США Камалы Харрис не синдром самозванца, как предположили некоторые специалисты, а эффект Даннинга — Крюгера.
«Этот эффект описывает личности, профессионально неразвитые, не достигшие серьёзных уровней компетенций, но которые в себе более уверены, чем глубокие эксперты. Я думаю, здесь выражение этого эффекта. Её мнение, что она всё заслужила и она звезда. Но поскольку она недалёкая и не эксперт, то её просто прячут, чтобы не обрушить рейтинги», — заявил в беседе с RT Хорс.
А обозреватель Царьграда Сергей Латышев допустил у Харрис куда более серьёзного диагноза — «гебефренической шизофрении».
«Что Харрис постоянно гогочет по любому поводу, когда это совершенно неуместно, видят все. А те, кто с ней работал, жалуются и на другие признаки гебефренической шизофрении, такие, как злобность и агрессивность. С ней очень трудно взаимодействовать», — прокомментировал Латышев.
Ранее американское издание New York Post сообщило, что действующий вице-президент США Камала Харрис может установить исторический антирекорд по количеству интервью среди претендентов на пост президента.
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