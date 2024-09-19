Стало известно, почему Харрис мало общается со СМИ

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Предвыборный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис ограничивает ее общение с журналистами, придерживаясь таким образом определенной стратегии, пишет Axios, ссылаясь на источники.
Отмечено, что «худшие из моментов» пока Харрис была вице-премьером происходили именно в беседах со СМИ — она невнятно или неуместно комментировала ключевые политические вопросы, пишут авторы.
По информации журналистов, с конца июля Харрис только трижды говорила с представителями прессы, что очень мало на фоне ее политических оппонентов.
Американские выборы пройдут 5 ноября.
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«Команда Харрис считает ограничение взаимодействия со СМИ правильной стратегией - даже если это расстраивает репортеров», — сказано в материале.
По информации журналистов, с конца июля Харрис только трижды говорила с представителями прессы, что очень мало на фоне ее политических оппонентов.
Американские выборы пройдут 5 ноября.
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Никита Кротов