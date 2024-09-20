В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца

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Действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис может установить исторический антирекорд по количеству интервью среди претендентов на пост президента, сообщает американское издание New York Post.
«"Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числу интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются», — отмечается в материале.
Сообщается, что Харрис с момента своего выдвижения дала в три раза меньше интервью, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. Источник отметил, что она удерживает сейчас внимание избирателей, однако может столкнуться с падением популярности.
Психиатр Кэрол Либерман пояснила, что штаб Харрис ограничивает встречи кандидата с журналистами из-за повышенной тревожности. Она добавила, что у Харрис может быть синдром самозванца из-за сомнений в собственной квалифицированности.
Американские выборы состоятся 5 ноября и станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. Основными кандидатами на этот пост являются представители Республиканской и Демократической партий.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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