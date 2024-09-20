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В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца

New York Post: демократы волнуются из-за малого числа интервью Харрис
20 сентября 2024, 08:24
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис может установить исторический антирекорд по количеству интервью среди претендентов на пост президента, сообщает американское издание New York Post.
«"Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числу интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются», — отмечается в материале.

Сообщается, что Харрис с момента своего выдвижения дала в три раза меньше интервью, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. Источник отметил, что она удерживает сейчас внимание избирателей, однако может столкнуться с падением популярности.



Психиатр Кэрол Либерман пояснила, что штаб Харрис ограничивает встречи кандидата с журналистами из-за повышенной тревожности. Она добавила, что у Харрис может быть синдром самозванца из-за сомнений в собственной квалифицированности.

Американские выборы состоятся 5 ноября и станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. Основными кандидатами на этот пост являются представители Республиканской и Демократической партий.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ
20 сентября 2024, 08:42

Фото: iStock/ovbelov

В вирусном видео, которое собрало более 30 миллионов просмотров в социальных сетях, запечатлен момент, когда российский боец спокойно отбрасывает гранаты, сброшенные с беспилотника ВСУ. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Соответствующие кадры опубликовали операторы БПЛА батальона 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ. На них запечатлён момент, когда раненый боец в ногу лежит на земле и ожидает помощи. В этот момент к нему приближается беспилотник Вооруженных сил Украины и сбрасывает на солдата гранаты.

Военный не растерялся и начал откидывать их в сторону, после чего они взрывались в метре от него. Оператор украинского беспилотника проявлял неимоверное упорство, стараясь сбросить груз и запечатлеть на камеру страдания нашего солдата. Он всё больше снижался, приближаясь к цели.

Украинские операторы, проявляя садистскую настойчивость, продолжали мучить безоружного военнослужащего, не оставляя ему никаких шансов выжить. Один из них поднялся на большую высоту и сбросил очередную гранату, которая взорвалась при контакте с землей. После этого убийца спустился, чтобы запечатлеть опаленное огнем лицо храброго солдата, а затем снова поднялся в небо, чтобы добить его гранатой.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пушков заявил о применении нового страшного оружия массового поражения
Пушков назвал взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения
20 сентября 2024, 07:27

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные электронные устройства. Сенатор Алексей Пушков заявил, что они стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства.

«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — поделился сенатор.

По мнению политика, окружающая среда современных людей быстро ухудшается из-за действий тех, кто разрабатывает новые виды оружия для уничтожения себе подобных.

Ранее стало известно, что на Арбате во время взрывов в Ливане у москвича в руках взорвался смартфон. Депутат ГД ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

Помимо этого, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира.

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#оружие
#политика
#взрывы
#смартфон
#депутат
#атака
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В Британии испугались, что Путин «взорвет миллионы iPhone»
Daily Mail: Путин способен заставить взорваться миллионы iPhone
20 сентября 2024, 06:15

Фото: сайт Кремля

Британское издание Daily Mail опубликовало материал, в котором директор Института исследований кризисов в Оксфорде Марк Алмонд выразил опасения о потенциальной угрозе, исходящей от российских и китайских властей.
Алмонд предположил, что президент России Владимир Путин или лидер Китая Си Цзиньпин могут разработать технологию, которая способна заставить миллионы iPhone по всему миру сгореть в карманах их владельцев.

Эксперт сравнил недавнюю операцию Израиля по подрыву пейджеров в Ливане с возможным сценарием кибервойны будущего. Он отметил, что массовый вывод из строя устройств связи членов движения «Хезболла» стал своего рода «Перл-Харбором XXI века». Алмонд подчеркнул, что мировая история не знает примеров, когда какая-либо страна длительное время монопольно владела новой военной технологией.

Недавно в Ливане произошли взрывы пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы», в результате чего пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Генсек движения Хасан Насралла назвал это терактом и предупредил о последствиях для Израиля.

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#владимир путин
#техника
#взрывы
#великобритания
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Командир ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности президента этой страны
Командира ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности лидера ЦАР Таудеры
20 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/butenkow

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера назначил командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского на пост советника по безопасности.
Об этом сообщил журналист Аббас Джума в своем Telegram-канале. По его информации, Подольский, также известный под позывным «Салем», официально вступил в должность.

Подольский будет заниматься вопросами обеспечения безопасности в стране, что подчеркивает продолжение партнерства между ЦАР и ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что бойцам ЧВК «Вагнер» в ЦАР было предложено подписать контракт с Министерством обороны России. В рамках соглашения около тысячи бойцов ЧВК останутся в ЦАР для обеспечения безопасности в «трудный момент».

В то же время, ЧВК «Вагнер» опровергла информацию о своем участии в специальной военной операции на Украине, заявив, что их бойцы не находятся на приграничной территории Курской области и не участвуют в военных действиях.

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#вагнер
#чвк
#африка
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На Западе заявили об экономическом апокалипсисе в Германии
Politico: немцы нервничают из-за экономического апокалипсиса Германии
20 сентября 2024, 03:50

Фото: istock/arsenisspyros

Издание Politico предупреждает о серьезном экономическом кризисе в Германии, который жители страны начинают осознавать.
В статье готовится о том, что немцы постепенно сталкиваются с «четырьмя всадниками экономического апокалипсиса»: исходом крупных предприятий, ухудшением демографии, разрушением инфраструктуры и недостатком инноваций.

По информации Politico, недавняя новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen стала тревожным сигналом для граждан, который привлек их внимание к текущим экономическим проблемам. Это привело к тому, что экономические вопросы стали вторыми по значимости для избирателей ФРГ после миграционной проблемы.

Издание также отмечает резкое снижение доверия инвесторов к экономике Германии, что связано с неопределенностью будущего крупнейших производственных компаний страны. Негативные прогнозы и экономические трудности создают серьезные проблемы для канцлера Олафа Шольца и его коалиции, добавляют журналисты Politico.

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Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме
19 сентября 2024, 23:30

Сайт Кремля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме поделилась анекдотом про пейджер.
Этот момент произошел во время беседы с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, которая обсуждала влияние современных гаджетов на детей, сообщает Telegram-канал РБК.

«Увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — рассказала Матвиенко.
Анекдот стал одной из реплик на фоне дискуссии о роли технологий в современной жизни.

«Хотела одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер», — пошутила в ответ Симоньян.
Ранее сообщалось, что в Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитетa Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

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#израиль
#взрывы
#матвиенко
#маргарита симоньян
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Стало известно, сколько проработает связь на Украине в случае блэкаута
«Общественное»: связь на Украине при блэкауте проработает около 4 часов
19 сентября 2024, 21:54

Фото: istockphoto/reflection_art

Если на Украине произойдет так называемый блэкаут, то крупнейшие операторы страны обеспечат связь максимум на четыре часа, информирует республиканский телеканал «Общественное». Например, в «Киевстар» рассказали, что свыше четырех часов проработает лишь 60% площадок, а оставшиеся 40% смогут продержаться до трех часов.
У станций оператора lifecell есть батареи, которые проработают, приблизительно, до четырех часов. По словам специалистов Vodafone, большинство их батарей выдержит максимум шесть часов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Киеву 160 миллионов евро для энергетической инфраструктуры республики. Из них 100 миллионов будет взято из прибыли от замороженных активов РФ.

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#телефоны
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#энергетика
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В НАТО высказались о диалоге с Россией
Генсек НАТО Столтенберг: альянс до последнего пытался сохранить диалог с Россией
19 сентября 2024, 21:44

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией. С такими словами он выступил на интервью немецким СМИ, которое транслировали на сайте НАТО. По его словам, в разрушении отношений виновата Москва.
«Ответственность за разрушение диалога Россия-НАТО, несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями», — перечислял генеральный секретарь
Столтенберг добавил, что выстраивать отношения с Россией после окончания холодной войны было абсолютно правильным решением и напомнил, что он лично успешно сотрудничал с Москвой, когда был премьером Норвегии.
«Даже в январе 2022 года, когда мы уже знали о готовящемся полномасштабном вторжении <…> мы все равно созвали Совет Россия-НАТО, чтобы попытаться предотвратить войну», — продолжил он.
Генсек НАТО также признал, что сейчас у блока практически нет возможностей для конструктивного взаимодействия с РФ.
«Тем не менее, как заявлял президент Зеленский, на определенном этапе должны быть переговоры с Россией», — заключил Столтенберг.
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#нато
#сво
#зеленский
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Аналитик объяснил, как могут развиваться отношения Ливана и Израиля
Аналитик Тарасов: израильско-ливанские отношения идут по негативному сценарию
19 сентября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Развитие израильско-ливанских отношений движется по негативному сценарию, считает аналитик Станислав Тарасов в разговоре с журналистами издания «Лента.ру». Он отметил, что такое положение дел угрожает устойчивости ливанской государственности и госбезопасности.
«Вопрос: есть ли сила, которая могла бы остановить этот драматический сценарий, который будет стоить Востоку больших потрясений?» — задался вопросом востоковед.
Он добавил, что сложившаяся ситуация несет угрозу для йеменских хуситов. Те предупреждали Израиль, что, если начнется агрессия, они будут бить по военным объектам с помощью сверхзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по ливанским поселениям на юге страны.

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