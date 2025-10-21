Американские телеведущие начали говорить правду благодаря RT
Американские телеведущие начали говорить правду благодаря RT. Авторы сделали это с помощью искусственного интеллекта.
В опубликованном видео известные телеведущие из CNN, MSNBC и FOX иронично задаются вопросами о том, почему они умалчивают важную информацию. В речи фигурируют конфликт на Ближнем Востоке, экс-президент США Джо Байден и другие важные проблемы, которые регулярно фигурируют в американском инфополе.
Ранее отец предпринимателя Илона Маска, Эррол, заявил, что его сын положительно относится к телеканалу RT. Как оказалось, родитель уже предлагал свою помощь в организации интервью с миллиардером.
