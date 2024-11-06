«Пудель Путина»: Премьер Хорватии оскорбил президента страны за отказ поддерживать ВСУ

Андрей Пленкович (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича «пуделем Путина» оказывать военную помощь Украине. Такую запись разместило Хорватское радио и телевидение.
Пленкович считает, что на сегодняшний день в стране идет репетиция тех, кто не хочет, чтобы Хорватия вместе с другими членами НАТО помогла Украине.
По его словам, подобная политика является плохой для хорватской демократии.
При этом депутат оппозиционного движения MOST Миро Буль призвал Пленковича назначить голосование по вопросу содействия Хорватии Украине. При этом он считает, что необходимо обратить внимание на насущные проблемы внутри страны, такие как отток молодежи, снижение рождаемости и нелегальная миграция.
Читайте также:
Депутата Верховной рады подозревают в побеге за границу
В Польше выступили с неожиданным предложением по Украине
В офисе Зеленского пролили свет на будущее скандального «закона о дровах»
«Это тяжелый промах в поиске алиби за глубоко ошибочный политический выбор, это останется их (оппозиции. — Прим. ред.) "достижением". Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича», — заявил Пленкович.
По его словам, подобная политика является плохой для хорватской демократии.
При этом депутат оппозиционного движения MOST Миро Буль призвал Пленковича назначить голосование по вопросу содействия Хорватии Украине. При этом он считает, что необходимо обратить внимание на насущные проблемы внутри страны, такие как отток молодежи, снижение рождаемости и нелегальная миграция.
Читайте также:
Депутата Верховной рады подозревают в побеге за границу
В Польше выступили с неожиданным предложением по Украине
В офисе Зеленского пролили свет на будущее скандального «закона о дровах»
Элина Позднякова