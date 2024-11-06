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Депутата Верховной рады подозревают в побеге за границу

Bihus.info: уехавший в командировку депутат Рады Куницкий, вероятно, сбежал с Украины
Фото: istock / olegda88

Фото: istock / olegda88

Украинского депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александра Куницкого подозревают в бегстве за границу. Политик уехал в командировку за пределы страны и не вернулся, сообщает украинское издание Bihus.info.
Как пишет информагенство, «Куницкий, похоже, сбежал с Украины» в загранкомандировку и не вернулся. Ходившие об этом слухи издание называет «небезосновательными» и констатирует, что сейчас депутат находится за границей. Где конкретно, не уточняется.

Сведенья косвенно подтверждаются открытыми данными с сайта Верховной рады, где можно увидеть, что парламентарий не участвовал ни в одном из голосований в течение всего октября.



В сентябре киевское управление Национальной полиции проинформировало, что силовики проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя депутат не называлось, но, по данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.

Ранее военнопленный рассказал, что заключенных на Украине заставляют идти на фронт через невыносимые условия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
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#депутат
NYT спрогнозировало победителя на выборах в США
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах в США с 72% вероятностью
06 ноября 2024, 06:14

Фото: istock / lucky-photographer

Газета New York Times с 72% вероятностью прогнозирует победу на президентских выборах в Соединённых Штатах кандидата от республиканцев и бывшего главы государства Дональда Трампа.
Как указано в публикации на сайте информагентства, издание склоняется к тому, что бывший хозяин Белого Дома победит на выборах с 72% вероятностью.

В Америке СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления информации о ходе голосования. За счёт этого можно быстро сообщать общественности о приблизительных итогах, основываясь на проверенных сведеньях.

Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые обрабатывают данные избирательных участков и результаты опросов. Система прогнозирования основана на детальном анализе и многолетнем опыте, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для граждан.

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#дональд трамп
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На Западе раскрыли кошмарный сценарий итогов выборов в США
DM: задержка оглашения победителя выборов в США может привести к массовым беспорядкам
06 ноября 2024, 05:48

Фото: iStock/sibway

Политический редактор Питер Ван Онселен в статье для Daily Mail предупреждает, что затягивание объявления победителя президентских выборов в США может привести к массовым беспорядкам, учитывая возможные пересчеты голосов в ключевых штатах.
Он отмечает, что при нынешнем накале политической обстановки и взаимных обвинениях между кандидатами, процесс установления победителя рискует стать источником большой напряженности.

Особенно остро ситуация может развиваться, если вице-президент Камала Харрис, в роли президента Сената, будет объявлять итоги голосования, которые могут оказаться спорными.

«Представьте, что после пересчетов и разбирательств Харрис подписывает свою собственную победу. Трамп отреагировал бы крайне негативно», — пишет автор.
В случае же победы Трампа Харрису придется объявить его успех, несмотря на всю критику, прозвучавшую с обеих сторон.

Автор подчеркивает, что первый сценарий (победа Харрис) несет особенно высокий риск нестабильности. Выборы в США проходят в условиях напряженности, а исход в штатах, таких как Аризона, Висконсин и Пенсильвания, определит окончательные результаты.

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#выборы
#сша
#президент
#итоги
#трамп
#камала харрис
#дональд трамп
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В Польше выступили с неожиданным предложением по Украине
Вице-спикер сейма Босак: Польше стоит шантажировать Украину военной помощью
06 ноября 2024, 04:49

Фото: istock / Berezko

Варшава должна шантажировать Киев военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни. Такое заявление сделал вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак, передает РИА Новости.
Как считает Босак, Варшава должна сообщить Киеву о том, что если они намерены продолжать пользоваться военной помощью, в том числе аэродромом в Ясенке, то стоит изменить решение, которое блокирует эксгумацию польских жертв Волынской резни.

Он добавил, что допускает в этом вопросе использование шантажа.

«Если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим», — пришел к заключению вице-спикер сейма.
Ранее польский министр выразил недовольство позицией Украины по вопросу эксгумации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#польша
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«Мы выигрываем по-крупному»: Трамп оценил ход выборов
Трамп заявил, что у республиканцев на выборах «дела идут очень хорошо»
06 ноября 2024, 04:37

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от республиканцев Дональд Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его социальной сети Truth Social, что дела у его партии на выборах «идут хорошо».
«Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному», — утверждает экс-глава государства.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Выборы проходят по системе выборщиков, и для победы кандидату необходимо заручиться 270 из 538 голосов. Победитель в штате забирает все голоса выборщиков, что делает такие штаты, как Пенсильвания, ключевыми в предвыборной гонке.

До этого сообщалось, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис занимает лидирующую позицию на выборах президента в одном из ключевых колеблющихся штатов — Северной Каролине.

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Стало известно, кто лидирует в колеблющихся штатах на выборах в США
CNN: Харрис лидирует с 67,5% в колеблющейся Северной Каролине
06 ноября 2024, 04:04

Фото: istock / vchal

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис занимает лидирующую позицию на выборах президента Соединенных Штатов в одном из ключевых колеблющихся штатов — Северной Каролине.
По данным телеканала CNN, после подсчёта первых протоколов она набирает 67,5% голосов. Ее оппонент республиканец Дональд Трамп набрал 36,4%.

Кроме того, действующая вице-президент показала отрыв в Висконсине с 47% голосов, Джорджии (49%), Северной Каролине (43%) и Мичигане (48%). Трамп побеждает в Неваде (47%) и Пенсильвании (47%). В Аризоне у обоих кандидатов фиксируют ничью с показателями 46% голосов.

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Также сообщалось, что в штатах Индиана и Кентукки по предварительным данным лидирует Дональд Трамп. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#прогноз
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Первые результаты выборов в США: Трамп лидирует в Индиане и Кентукки
AP: Трамп опережает Харрис с отрывом в Индиане и Кентукки
06 ноября 2024, 03:35

Фото: iStock/rarrarorro

В штатах Индиана и Кентукки, где завершилось голосование на президентских выборах, по предварительным данным лидирует Дональд Трамп, сообщают AP и Fox News.
В Индиане, где обработаны 9% бюллетеней, Трамп набирает 56% голосов против 41% у действующего вице-президента Камалы Харрис.

В Кентукки, где подсчитано 3% протоколов, Трамп имеет 64% голосов, а Харрис — 34%.

Эти два штата обеспечивают 19 голосов выборщиков, необходимых для достижения общего порога в 270 для победы.

По данным экзитполов CNN, 80% избирателей определились с выбором еще до сентября, а 10% — в последнюю неделю перед голосованием.

Более 70% избирателей выразили недовольство направлением, в котором движется страна, при этом 67% оценивают экономику как слабую, но 64% все же считают, что у нации впереди лучшие времена.

Отношение к кандидатам остается разделенным: у 46% позитивное мнение о Харрис, у 42% — о Трампе, и 8% негативно относятся к обоим. Также почти половина избирателей считает, что взгляды Трампа слишком крайние, а 36% думают так о Харрис.

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#дональд трамп
#голосование
#мнение
#выборы
#камала харрис
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Лидерские качества и изменения: за что голосуют сторонники Трампа и Харриc
NBC: поддержка Трампа снизилась, но он набирает популярность у меньшинств
06 ноября 2024, 02:54

Фото: iStock/bizoo_n

Согласно предварительным данным экзитполов компании Edison Research, поддержка Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, снизилась на два пункта по сравнению с 2020 годом, достигнув 46%, передает Reuters.
Его соперницу, вице-президента Камалу Харрис от Демократической партии, поддерживают 48% респондентов, что тоже ниже, чем показатель Джо Байдена в 2020 году (52%).

Женщины, которые составляют 53% электората, стали активнее участвовать в голосовании, тогда как доля избирателей без высшего образования, традиционно поддерживающих Трампа, уменьшилась до 57%.

Экзитпол NBC News показал, что рейтинг Трампа снизился среди белых избирателей (49% против 57% в 2020 году), но вырос среди чернокожих и латиноамериканцев.

По данным экзитпола CNN, около 75% избирателей голосовали в поддержку своего кандидата, а не против оппонента.

Среди качеств, которые респонденты считали важными, сторонники Трампа выделили умение руководить и готовность внесения необходимых изменений, а сторонники Харрис — здравый смысл и лидерские способности.

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#рейтинг
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#дональд трамп
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Назван победитель выборов США в «пророческом регионе»
NYP: Камала Харрис лидирует на Гуаме, считавшемся предвестником исхода выборов СЩА
06 ноября 2024, 02:35

Фото: iStock/twinsterphoto

Камала Харрис, кандидат от демократов на выборах президента США, обошла Дональда Трампа по голосам на острове Гуам, известном как «пророческий регион», сообщает New York Post.
Несмотря на то, что голоса Гуама не учитываются на национальных выборах, результаты местных выборов часто служат индикатором для социологов, так как с 2004 года остров правильно предсказал победителей всех президентских выборов США.

Выборы в США начались 5 ноября 2024 года, где от демократов баллотируется вице-президент Камала Харрис, а от республиканцев — экс-президент Дональд Трамп.

Однако аналитики воздерживаются от прогнозов, подчеркивая высокую неопределенность итогов.

В ключевых колеблющихся штатах шансы обоих кандидатов примерно равны, что создает напряженность вокруг исхода голосования.

Трамп, комментируя процесс, заявил, что признает поражение, если выборы будут честными, и выразил мнение, что голосование лучше проводить на бумажных бюллетенях для большей надежности.

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#выборы
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#президент
#дональд трамп
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Колеблющиеся штаты под пристальным вниманием: Трамп сообщает о нарушениях на выборах
Трамп уверен в массовой фальсификации на выборах в Пенсильвании
06 ноября 2024, 01:46

Фото: iStock/Jon Rehg

Кандидат в президенты Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о «массовых фальсификациях» на выборах в Пенсильвании, одном из важнейших колеблющихся штатов.

«Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!» — написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.
Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания с ее 19 голосами выборщиков является стратегически важной для обеих партий.

Ранее Трамп в видеообращении призвал республиканских сторонников оставаться на участках до завершения голосования и не покидать очередей.

Президентские выборы в США проходят по системе выборщиков, и для победы кандидату необходимо заручиться 270 из 538 голосов. Победитель в штате забирает все голоса выборщиков, что делает такие штаты, как Пенсильвания, ключевыми в предвыборной гонке.

В этом году к числу колеблющихся относятся также Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Северная Каролина, где исход выборов остается неопределенным.

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