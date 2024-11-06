Депутата Верховной рады подозревают в побеге за границу

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Украинского депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александра Куницкого подозревают в бегстве за границу. Политик уехал в командировку за пределы страны и не вернулся, сообщает украинское издание Bihus.info.
Как пишет информагенство, «Куницкий, похоже, сбежал с Украины» в загранкомандировку и не вернулся. Ходившие об этом слухи издание называет «небезосновательными» и констатирует, что сейчас депутат находится за границей. Где конкретно, не уточняется.
Сведенья косвенно подтверждаются открытыми данными с сайта Верховной рады, где можно увидеть, что парламентарий не участвовал ни в одном из голосований в течение всего октября.
В сентябре киевское управление Национальной полиции проинформировало, что силовики проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя депутат не называлось, но, по данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.
Ранее военнопленный рассказал, что заключенных на Украине заставляют идти на фронт через невыносимые условия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сведенья косвенно подтверждаются открытыми данными с сайта Верховной рады, где можно увидеть, что парламентарий не участвовал ни в одном из голосований в течение всего октября.
В сентябре киевское управление Национальной полиции проинформировало, что силовики проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя депутат не называлось, но, по данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.
Ранее военнопленный рассказал, что заключенных на Украине заставляют идти на фронт через невыносимые условия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак