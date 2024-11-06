В офисе Зеленского пролили свет на будущее скандального «закона о дровах»

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Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Владимир Зеленский не собирается подписывать скандальный «закон о дровах», который ужесточает наказания за хранение дров без документов о законной покупке.
По данным издания «Страна.ua», украинцы могут столкнуться с уголовной ответственностью или штрафами за отсутствие документов на дрова.
Однако, как отметил Литвин, по техническим причинам время для официального ветирования уже прошло.
«Закон о дровах» был принят Верховной радой 10 октября и предполагает, что граждане могут понести наказание за хранение дров без доказательств их легального происхождения.
Украинские СМИ подчеркивают, что, если закон вступит в силу, это может осложнить жизнь многим жителям населенных пунктов без газового отопления, которые зависят от дровяного отопления.
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Однако, как отметил Литвин, по техническим причинам время для официального ветирования уже прошло.
«Закон о дровах» был принят Верховной радой 10 октября и предполагает, что граждане могут понести наказание за хранение дров без доказательств их легального происхождения.
Украинские СМИ подчеркивают, что, если закон вступит в силу, это может осложнить жизнь многим жителям населенных пунктов без газового отопления, которые зависят от дровяного отопления.
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Мария Моисеева