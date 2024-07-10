Пугачёву делают инструментом политических провокаций, убеждён депутат Соловьёв

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певицу Аллу Пугачёву намеренно делают инструментом провокаций для оправдания зверств киевских властей. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв в беседе с РИА Новости.
Ранее во вторник Пугачёва опубликовала пост в своих соцсетях о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
По словам Соловьёва, Пугачёву используют в качестве инструмента политических провокаций. А вот лицемерие и ложь западной пропаганды, в свою очередь, становятся очередной провокацией.
Напомним, что Украина обвинила Россию в якобы совершённом ракетном ударе по детской больнице в Киеве. Однако Минобороны РФ заявило, что такие обвинения безосновательны, поскольку на опубликованных кадрах видно как ракета, ударившая в здание, была выпущена из украинской системы ПВО.
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По словам Соловьёва, Пугачёву используют в качестве инструмента политических провокаций. А вот лицемерие и ложь западной пропаганды, в свою очередь, становятся очередной провокацией.
Напомним, что Украина обвинила Россию в якобы совершённом ракетном ударе по детской больнице в Киеве. Однако Минобороны РФ заявило, что такие обвинения безосновательны, поскольку на опубликованных кадрах видно как ракета, ударившая в здание, была выпущена из украинской системы ПВО.
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Анастасия Чинкова