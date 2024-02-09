Пушилин оценил интервью Путина Такеру Карлсону

Фото: сайт Кремля
Американский журналист взял интервью у президента России Владимира Путина в ответ на запрос на правду в мировом сообществе, теперь политика западных элит информационного занавеса вокруг России оказалась проваленной. Так считает глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что высокий интерес к мнению Путина в мире, о чем свидетелсьтвуют просмотры интервью, данного им Карлсону. Напомним, интервью примерно за пять часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 50 миллионов просмотров.
Пушилин отметил, что российский лидер не просто так начал из глубины веков. По его словам, так иностранцам будет проще понять природу тех или иных решений России, а также причины начала спецоперации в качестве защитной меры.
Глава ДНР также считает, что Такер Карлсон все-таки позицию Путина. Об этом говорит его вывод после интервью: «Только идиот может верить, что Россия занимается экспансией».
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«Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи — запрос на правду в мировом сообществе растет. Американский журналист, чувствуя эту востребованность, обратился к первоисточнику — Владимиру Путину», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР также считает, что Такер Карлсон все-таки позицию Путина. Об этом говорит его вывод после интервью: «Только идиот может верить, что Россия занимается экспансией».
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Элина Позднякова