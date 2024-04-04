Пушилин пообещал восстановить все города ДНР

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Все города в Донецкой Народной Республике будут восстановлены. Такое заявление сделал глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии.
«Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики. К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке», — заявил Пушилин.
При этом он подчеркнул, что предварительная работа по данному вопросу уже ведётся.
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Элина Позднякова