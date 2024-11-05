Пушилин прокомментировал заявление Киева о мобилизации женщин в ВСУ

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Украинские власти пытаются узнать мнение общественности о снижении мобилизационного возраста призыва женщин в ряды армии ВСУ, заявляет глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение», — прокомментировал он заявления Киева.
По словам главы ДНР, подобные призывы из уст украинских политиков — обычное дело. Денис Пушилин уверен, что подобного рода заявления свидетельствуют об ухудшении ситуации для украинской стороны.
Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала к мобилизации женщин в ряды ВСУ. По её словам, тогда меньше мужчин будут мобилизировать. Она считает, что начать нужно с тыловых должностей — делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны. Мужчин, занимавших данные должности, Безуглая предлагает отправить на линию фронта.
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