На Украине призвали к мобилизации женщин

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К мобилизации женщин призвала нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
«Если мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовывать меньше. Начать с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны», — сказано в посте.Таким образом мужчин, которые занимают упомянутые Безуглой должности, можно перебросить на линию фронта. Безуглая считает, что трудовая мобилизация приведет к наращиванию темпов оборонки.
Перед этим стало известно, какой шаг готова сделать украинская сторона в конфликте с Россией. Подробностями с журналистами поделился глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
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