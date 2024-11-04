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На Украине призвали к мобилизации женщин

Нардеп ВРУ Безуглая призвала мобилизовать женщин
Фото: istockphoto/olegda88

Фото: istockphoto/olegda88

К мобилизации женщин призвала нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
«Если мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовывать меньше. Начать с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны», — сказано в посте.
Таким образом мужчин, которые занимают упомянутые Безуглой должности, можно перебросить на линию фронта. Безуглая считает, что трудовая мобилизация приведет к наращиванию темпов оборонки.



Перед этим стало известно, какой шаг готова сделать украинская сторона в конфликте с Россией. Подробностями с журналистами поделился глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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#мир
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#верховная рада
#новости
#мобилизация
Россия призвала Сеул не отправлять оружие Украине
04 ноября 2024, 20:29

улица Сеула (Фото: РИА Новости/Мария Плотникова)

Российская сторона призвала Южную Корею «одуматься и не вставать на крайне опасный путь» по отправке оружия киевскому режиму, заявила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза.
«Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину», — произнесла Евстигнеева.

Ранее сообщалось, рассматривает ли южнокорейская сторона отправку своих бойцов в зону боевых действий на Украине. Журналисты «Кенхян синмун» выяснили подробности у главы Минобороны страны Кима Ена Хена.

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Стало известно, на что готова пойти Украина в конфликте с Россией
Ермак: Киев готов рассмотреть соглашение с РФ о прекращении ударов по энергетике
04 ноября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/reflection_art

Киев готов рассмотреть возможное заключение с Россией договора о прекращении атак объектов энергетики, если Катар или другая страна будет посредником, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Если Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности (о прекращении ударов по объектам энергетики - прим. ред.) через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста. <...> Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть», — сказал Ермак в эфире «Рады».
Ранее сообщалось, какой закон приняли на Украине. Американский адвокат Роберт Амстердам подчеркнул, что украинскому руководству, включая Владимира Зеленского, должно быть стыдно за такие законопроекты. Речь идет о тотальном нарушении прав человека.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
#энергетика
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Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ
Президент Словакии отклонил просьбы четырех граждан о вступлении в ВСУ
04 ноября 2024, 18:54

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к ВСУ, однако все они получили отказ. Об этом проинформировало агентство TASR.
Экс-президент Словакии Чапутова с 2022 по 2023 гг. рассмотрела 35 заявлений от граждан республики, которые хотели вступить в ряды украинской армии. Уточняется, что 26 гражданам в этом было отказано, а 9 гражданам позволили вступить в ВСУ.

По закону словаки могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения главы государства.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства, но при этом никаких поставок вооружения и личного состава Киеву не будет, так как это затягивает конфликт.

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Симоньян назвала помощь участникам спецоперации обязанностью богатых людей
04 ноября 2024, 18:33

Маргарита Симоньян (Фото: сайт Кремля)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обязанностью богатых людей помогать тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Об этом она сообщила, выступая на сессии в рамках марафона «Знание. Первые» в Сочи.
Главред подчеркнула, что на сегодняшний день должен существовать внутренний закон, пока идут боевые действия, — помогать.

«Если не знаете как, спросите нас, у нас масса заявок проверенных от конкретных подразделений, все написано, что надо купить», — добавила Симоньян.

По ее словам, помощь необходима не только бойцам спецоперации, но и жителям Курской области, Белгородской области, а также новых российских территорий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Западе рассказали, что вызвало ярость у Зеленского
Аналитик Меркурис: Зеленский в ярости из-за отказа Польши сбивать ракеты России
04 ноября 2024, 16:55

Владимир Зеленский (Фото: сайт президента Украины)

Владимир Зеленский негодует на публике, поскольку Польша отказалась сбивать ракеты России, заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал Меркурис.
Он добавил, что Зеленский по факту публично пожаловался, что Киев не получил от союзников средства противовоздушной обороны, которые ему пообещали.

При этом украинские журналисты сообщали, что Зеленский перевел отвечающих за ПВО в штурмовики.

Также украинский политик сейчас спорит с поляками из-за того, что те не дали боевикам ВСУ истребители МиГ-29.

Ранее в Польше ответили, чего хочет Зеленский.

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#польша
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#сво
#конфликт
#ракета
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Путин поговорил с детьми солдат, погибших на СВО
Путин пообщался с 11-летним мальчиком, чей отец погиб на СВО
04 ноября 2024, 16:25

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин пообщался с юными активистами, чьи отцы участвовали в спецоперации и погибли при выполнении боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из них был одиннадцатилетний Кирилл из Омска, чей отец погиб в зоне СВО в мае 2022 года и был посмертно награжден орденом Мужества. Его семья при содействии комитета семей воинов Отечества помогает другим людям, которые попали в подобную ситуацию, а также принимают участие в сборе и поставках гуманитарной помощи российским бойцам.

Шестнадцатилетняя активистка Сабина сообщила, что ее папа сражался за Донецк и Россию с 2014 года и погиб. Девочка также занимается гуманитарной помощью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Польше рассказали, чего хочет добиться Зеленский
Гавковский: Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией
04 ноября 2024, 15:55

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет втянуть Варшаву в войну с РФ, заявил замглавы польского правительства Кшиштоф Гавковский, передает Radio Zet.
«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну», — сказал министр.
Гавковский считает, что руководство Украины ведет себя «крайне несправедливо» по отношению к польской стороне.

На фоне спецоперации в Донбассе Владимир Зеленский стал требовать от западных союзников все больше и больше оружия. Затем он заявил о наличии у него некоего «плана победы». Эксперты предположили, что это очередная попытка Зеленского выудить из Запада как можно больше помощи и денег.

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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#мир
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#украина
#война
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#владимир зеленский
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В Финляндии заявили о необходимости найти больше денег для Киева за счет налогов
04 ноября 2024, 15:38

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Украины. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
По его словам, данную меру нужно осуществить в том случае, если эта поддержка ослабнет со стороны Соединенных Штатов. Хяккянен добавил, что в настоящее время не время для «усталости от войны».

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу сообщил, что полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в следующем году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных
04 ноября 2024, 15:20

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия освободит Курскую область от ВСУ. Об этом российский лидер сообщил активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.
Глава российского государства отметил, что после зачистки на территории региона будет востребована работа волонтеров. В свою очередь, активисты рассказали о своей деятельности и о том, какую гуманитарную помощь оказывают.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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