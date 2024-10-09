На Украине раскрыли главную причину массового дезертирства в ВСУ

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Военные ВСУ дезертируют из-за отношения командиров. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок, слова которого приводит издание «Страна.ua».
Он объяснил, что командиры ВСУ позволяют себе неуставные отношения со своими подчинёнными, поскольку за небольшие нарушения вымогают крупные суммы денег.
Также депутат пожаловался на жестокость работы сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), которые насильно мобилизуют мужчин прямо на улице, в общественном транспорте и иных местах. Евтушок убеждён, что такое отношение военкомов негативно отражается на мотивации новобранцев и заведомо настраивает их на уход из части.
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Анастасия Чинкова