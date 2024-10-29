Верховная рада озвучила возможную дату проведения выборов президента Украины

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Президентские выборы на Украине состоятся через шесть-девять месяцев, заявил брат спикера парламента Украины Руслана Стефанчука, депутат Верховной рады Николай Стефанчук. Его слова приводит издание Onet.
По словам депутата, выборы президента состоятся после завершения конфликта на территории Украины. К этому времени страна выйдет на границы 1991 года и добьётся от России выплаты репараций. Журналист спросил Стефанчука, не является ли такой расклад событий невыполнимым, на что депутат ответил «абсолютно нет».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский был ошеломлён одним решением США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова