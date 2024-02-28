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Российские силы освободили село Орловка на Авдеевском направлении

28 февраля 2024, 19:08
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы РФ освободили село Орловка на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, Вооружённым силам Украины пришлось отступить на север в Семёновку и Бердычи. Однако, уточняется, что и оттуда они тоже вскоре будут выбиты российской армией.

«Сообщают, что Орловку взяла 114-я бригада 1-го АК. Они же брали коксохим и вместе с самарской «тридцаткой» пробивали коридор коридор через Авдеевку, рассекая украинский гарнизон на две части», — уточнили в Telegram-канале.


Напомним, Авдеевка, после нескольких месяцев ожесточённых боёв, была освобождена 17 февраля. В этот день главнокомандующий украинской армией Александр Сырский отдал приказ об отступлении.

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Американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ
Американский наёмник Фриман: ВСУ теряют солдат из-за командиров
28 февраля 2024, 18:41

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американец Джейсон Фриман, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, заявил, что основной проблемой украинской армии явдяются ее командиры. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Самая большая проблема — это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн», — заявил Фриман.

Он рассказал, что часто сталкивался с упрямством украинских командиров. По его словам, он кричал на полковников ВСУ, которые погубили целую команду украинских военных. Он уточнил, что всего за три дня погибло огромное число людей из-за неверных решений руководства ВСУ.

Ранее французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации. По его словам, в армии Украины приходится все делать самостоятельно. Даже в случае ранения никто не поможет. Нужно уметь рассчитывать только на собственные силы и выживать в одиночку.

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Очередной беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области
В Минобороны РФ заявили о втором битом беспилотнике в Белгородской области
28 февраля 2024, 17:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Уже второй украинский беспилотник сбит в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область. Беспилотник был сбит в районе 16.00 28 февраля.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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МО: Российская ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область
28 февраля 2024, 16:44

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника на Белгородскую область.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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#минобороны рф
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#бпла
#белгород
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Шойгу поручил ускорить сроки передачи военной техники в ВС РФ
28 февраля 2024, 16:43

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поручил ускорить поставки вооружений в ВС РФ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Шойгу отметил, что здесь производится большое число военной техники, в том числе реактивная и ствольная артиллерия, а также средства контрбатарейной борьбы.

«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу также добавил, что ранее президент России Владимир Путин принял решение о подготовке графика, а также некоторых поручений. По словам министра обороны, график соблюдается. Однако добавил, что еще необходимо обсудить оптимизацию графики передачи вооружения и военной техники так, чтобы перенести поставки со второго полугодия на первое.

Кроме того, Шойгу отметил, что производство отдельных видов вооружений удалось сократить от 6-8 месяцев до полутора.

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Солдат ВСУ рассказал о дальнейших планах армии на СВО
Солдат ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за медленной помощи Запада
28 февраля 2024, 16:31

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ будут вынуждены отступать, так как происходят заминки в военных поставках со стороны Запада. Об этом сообщил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко в интервью YouTube-каналу «Сейчас».
По его словам, кроме проблем с вооружением, на Украине также наблюдаются сложности с мобилизацией. Эти факторы могут повлиять на дальнейшую ситуацию в зоне СВО, и вынудят ВСУ отступить, пояснил Гудыменко. Бывший украинский военнослужащий также обратил внимание на необходимость укрепления обороны и выразил уверенность в том, что ВС РФ продолжат наступление.

Гудыменко также призвал дальше оказывать давление на Запад для скорейшего возобновления военных поставок Киеву.

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#запад
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Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Тишанка
28 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Украинские войска нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор. Есть повреждение линии электропередачи», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, после этого украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. В машине выбиты стёкла, однако, к счастью, никто не пострадал.

Глава Белгородской области подчеркнул, что оперативные и аварийные службы продолжают свою работу на месте происшествия и вскоре приступят к ликвидации последствий.

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#всу
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Forbes: ВСУ могут лишиться снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot
28 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/vadimrysev

Совсем скоро ВСУ могут остаться без ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Такие данные приводит Forbes.
«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — говорится в статье.

Издание считает, что ВСУ могли передвинуть все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы иметь возможность противостоять российской авиации. При этом ЗРК используют американские ракеты, однако их поставок не было с декабря прошлого года.

Кроме того, автор статьи напомнил, что армия России уничтожила уже батарею норвежскую NASAMS, о чем и сообщило Минобороны РФ в прошедшей понедельник. Также напоминается на прошлой неделе российским военным удалось уничтожить комплекс ПВО Patriot.

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«В самых жестоких сражениях»: В США раскрыли, чем занимаются наёмники на Украине
WP: На Украине воюют более 20 тысяч иностранных наемников 50 национальностей
28 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

За украинскую армию воюют более 20 тысяч иностранных наёмников, об этом сообщили в американском издании The Washington Post.
Как отметили в СМИ, в настоящий момент на стороне Вооружённых сил Украины воюют более 20 тысяч иностранных наёмников, которые принадлежат к 50 национальностям.

Крупнейшие союзники Украины, такие как США, Британия и Франция, направили в зону спецоперации спецназовцев и военных советников, которые выполняют, в том числе, работу шпионов.

«Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях», — подчеркнул автор статьи.

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ВС РФ находят нераспакованное западное оружие при освобождении Донбасса
28 февраля 2024, 15:22

Фото: iStock/Diy13

Российские военные в освобождённых населённых пунктах Донбасса находят нераспакованное западное оружие практически в каждом подвале. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Депутат подчеркнул, что почти в каждом доме и подвале российские военные находят сотни единиц нераспакованного вооружения, поставленного с Запада.

Таким образом, делает вывод Водолацкий, заявления Украины о недостатке западного вооружения не соответствуют действительности, а является исключительно психологическим воздействием на западные страны.

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