Российские силы освободили село Орловка на Авдеевском направлении

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Вооружённые силы РФ освободили село Орловка на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, Вооружённым силам Украины пришлось отступить на север в Семёновку и Бердычи. Однако, уточняется, что и оттуда они тоже вскоре будут выбиты российской армией.
Напомним, Авдеевка, после нескольких месяцев ожесточённых боёв, была освобождена 17 февраля. В этот день главнокомандующий украинской армией Александр Сырский отдал приказ об отступлении.
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«Сообщают, что Орловку взяла 114-я бригада 1-го АК. Они же брали коксохим и вместе с самарской «тридцаткой» пробивали коридор коридор через Авдеевку, рассекая украинский гарнизон на две части», — уточнили в Telegram-канале.
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Евгения Парфентьева