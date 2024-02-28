ВС РФ освободили населённый пункт Петровское

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Российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе боевых действий украинская армия потеряла порядка 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, американский бронетранспортёр М113, а также пять автомобилей.
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Анастасия Чинкова