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ВС РФ освободили населённый пункт Петровское

28 февраля 2024, 13:15
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, освобождение произвели подразделения группировки войск «Центр». Они освободили Петровское, заняли более выгодные позиции и отразили 11 контратак штурмовых группы ВСУ около населённых пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе боевых действий украинская армия потеряла порядка 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, американский бронетранспортёр М113, а также пять автомобилей.

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В Госдуме заявили, что специалисты западных спецслужб обучают бойцов ВСУ
Депутат Чепа: западные спецслужбы обучают бойцов ВСУ
28 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/e-crow

Представители западных спецслужб обучали и до сих пор обучают украинских военных, это не новости. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Советники были с самого начала, еще до начала спецоперации, которые тренировали, которые передавали технику. Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости», — цитирует «Лента.ру» Чепу.

Однако он подчеркнул, что в настоящее время еще нет информации о непосредственном участии западных военных частей в боевых действиях в зоне спецоперации.

Ранее французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации.

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#всу
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В Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
28 февраля 2024, 13:13

Фото: Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину, который для украинских спецслужб занимался сбором сведений о подразделениях Росгвардии, участвующих в специальной военной операции. Задержанный арестован судом.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный украинский гражданин получал задания от своего куратора из Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Российская газета» пишет, что он должен был собирать информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии. Полученные данные о перемещении российских войск, используемой ими технике и вооружении шпион пересылал куратору через мессенджеры. Эта информация предназначалась для нанесения ударов по личному составу и военной технике российских сил.

Кроме того, шпион должен был выявлять слабые места в обороне российских подразделений.

В отношении задержанного агента возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.

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«Никто не будет тебя искать»: французский наемник в ужасе от происходящего в ВСУ
Французский наемник: дронам ВС РФ невозможно противостоять
28 февраля 2024, 12:22

Фото: iStock/e-crow

Французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации. Его слова передает Europe 1.
«Украинским солдатам приходится иметь дело с роем беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать», — рассказал «Адам».

По его словам, в армии Украины приходится все делать самостоятельно. Даже в случае ранения никто не поможет. Нужно уметь рассчитывать только на собственные силы и выживать в одиночку.

«Никто не будет тебя искать», — заключил французский наемник.

Ранее dikGAZETE писала, что иностранные наемники массово покидают Украину после активных ударов российской армии по ВСУ.В статье говорится, что западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы.

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#вс рф
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Депутат Белик назвал Украину «реалистичным тренажёром» для западных военных
28 февраля 2024, 12:10

Фото: iStock/zabelin

Неудивительно, что спецназ стран Запада присутствует на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Этими словами он прокомментировал засекреченные, но всплывшие данные о том, что на Украине служат бойцы спецназа из союзных государств.

Белик подчеркнул, что в настоящее время Украина является «ультрасовременным реалистичным тренажёром», на котором западные войска отрабатывают тактику ведения боёв, а также тестируют своё новое вооружение.

По его словам, на Западе воспринимают украинских солдат как бесплатную рабочую силу, а поставки вооружения ВСУ осуществляются не для оказания помощи Украине, а ради заботы о западных армиях на случай начала конфликта с Россией.

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#вооружение
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«Эффект домино»: Кличко рассказал, что ждет ВСУ после потери Авдеевки
Кличко: после Авдеевки ВСУ столкнутся с эффектом домино без помощи Запада
28 февраля 2024, 11:26

Фото: iStock/JARAMA

После потери Авдеевки украинские войска столкнутся с эффектом домино без помощи стран Запада. Такое заявление сделал Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Его слова передает издание Focus.
«Вы видели Авдеевку? И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», — заявил Кличко.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.

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Суд вынес приговор украинцу за попытку купить секретную деталь для С-300
Украинца, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж
28 февраля 2024, 11:14

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Пытавшемуся купить секретную деталь для С-300 украинскому агенту дали 11,5 года. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Известно, что украинский агент Сергей Кривицкий, которого задержали в Ростове-на-Дону, пытался купить клистроны, с целью использования их в зенитно-ракетных комплексах С-300. Фигурант осужден на 11,5 лет лишения свободы за шпионаж.

Уточнется, что обвиняемый имеет отношение к организации поставки в ноябре 2019 года аналогичной секретной продукции для армии Украины. В то время был задержан прибывший в столицу России по поручению Кривицкого для покупки клистронов украинец Василий Василенко. На данный момент он отбывает наказание в исправительной колонии.

Украинского спортсмена Василия Василенко первоначально хотели осудить за покушение на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже его обвинили в шпионаже, и по этой статье 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам лишения свободы с прибыванием в колонии сторого режима.

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#наказание
#сво
#всу
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В МИД РФ раскрыли число россиян, пострадавших от ударов дронов ВСУ в этом году
Мирошник: свыше ста россиян пострадали от ударов дронов ВСУ в этом году
28 февраля 2024, 10:48

Фото: iStock/Naypong

Более ста мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников с начала этого года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Кроме того, с 1 января 2024 года было зафиксировано порядка 50 случаев применения ВСУ противопехотных мин «Лепесток».

По словам Мирошника, украинские войска всё чаще осуществляют обстрел российских территорий с помощью беспилотников. Это производится для «откровенной охоты за мирными людьми». Власти страны прекрасно осознают, по кому ВСУ наносят удары, а это, в частности, пожилые люди, женщины и дети.

Также посол российского МИД добавил, что Украина используют кассетные боеприпасы, которые запрещены в более чем 120 странах. Также власти игнорируют конвенцию о запрете противопехотных мин. Много лет назад Киев уведомил о запрете на их использование и полном уничтожении всех имеющихся запасов. Однако сейчас фиксируется применение этого оружия в Запорожье и Донбассе.

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#мид рф
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#спецоперация
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На российского военного возбудили дело за участие в конфликте на стороне ВСУ
28 февраля 2024, 10:25

Фото: istock / Semen Salivanchuk

На российского военного возбудили дело за участие в боевых действиях на украинской стороне. По данным следствия, мужчина сдался в плен ВСУ и воевал на их стороне. Через полгода путем обмена он попал обратно в РФ.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, 52-летний Радик сдался в плен 16 июня около села Водяное в ДНР. Следствие утверждает, что после этого он вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по, боевой, взрыво-технической и медицинской подготовке. До конца 2023 Радик участвовал в боях на стороне украинской армии на территории Запорожской области и ДНР.

3 января военнослужащего освободили, обменяв на пленных бойцов ВСУ. По прибытию его ожидало уголовное дело. По данным источников, в РФ стало известно, что он воевал на стороне противника, а не просто находился в плену.

27 февраля спецслужбы возбудили на него дело по части 3 статьи 208 УК РФ. Теперь перебежчику грозит т 12 до 20 лет тюремного заключения.

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#рф
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Появились подробности уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО
Первый танк Abrams в зоне СВО подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья»
28 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/vadimrysev

Первый американский танк Abrams, уничтоженный под Авдеевкой, подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья», работающий на уникальных частотах. Об этом сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», предает ТАСС.
«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», - говорится в сообщении

По словам собеседника агентства, дроны «Пиранья» также уже подбивали легкую и тяжелую бронетехнику противника. Однако основными их целями являются блиндажи, укрепления и укрытия ВСУ.

Он также пояснил, что «Пираньи» отличаются от других беспилотников своими частотами. Сейчас еще нет аналогов, которые бы работали с видеопередатчиками на подобных уникальных частотах. Впервые дрон был представлен в технополисе «Эра». При тестировании «Пиранья» стал единственным БПЛА, который не удалось подавить средствами РЭБ.

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