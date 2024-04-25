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Пушилин уволил замруководителя своей администрации

Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя своей администрации
25 апреля 2024, 21:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона. Глава Республики подписал соответствующий документ.
Отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания.

При этом не указывается, по какой причине было принято такое решение.



Также ранее сообщалось, что Пушилин уволил главу администрации Мариуполя Олега Моргуна. В этом случае причина также не была озвучена. Политика сменил Константин Иващенко.

Ранее в этот день стало известно, что российские войска подняли триколор над населённым пунктом Соловьёво в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. В настоящее время официальное подтверждение этой информации от Минобороны РФ не поступало.

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#денис пушилин
#днр
#администрация
#увольнение
Джонсон: США планировали атаковать КНР после нанесения поражения России
25 апреля 2024, 22:08

Фото: iStock/rarrarorro

Штаты собирались атаковать Китай после того, как нанесут поражение России.
Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как рассказал Джонсон, американские власти считали, что смогут быстро расправиться с Москвой. При этом сам экс-аналитик выразил сомнения относительно такого развития событий.

По мнению Джонсона, проигрыш Украины неизбежен, а решение о завершении конфликта будет принимать именно Россия. Он также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.

Ранее в Китае заявили, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.

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#сша
#китай
#россия
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Путин пообещал рассмотреть возможность пересмотра правил приёма на госслужбу
25 апреля 2024, 21:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приёма на государственную службу.
В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент бизнес-школы союза Евгения Шохина задала вопрос Путину о возможности пересмотра правил приёма на госслужбу и в правоохранительные органы для граждан, один из родителей которых имеет судимость.

Глава государства подчеркнул, что данный вопрос касается ведомственных правил, связанных с кадровой политикой. В данном случае всё зависит от конкретных ситуаций.

При этом Путин пообещал затронуть этот вопрос в беседе с коллегами.

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#заседание
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#правила
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Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании ШОС
25 апреля 2024, 21:14

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что глава Минобороны прибыл в Астану, где в пятницу состоится Совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе этого мероприятия будут затронуты темы международной и региональной безопасности и дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в рамках ШОС.

Кроме того, Шойгу проведёт несколько встреч с главами министерств обороны государств-членов ШОС. Встречи пройдут на «полях» совещания.

Ранее министр обороны анонсировал создание на базе ведомства научно-производственного центра беспилотников и роботов.

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#сергей шойгу
#казахстан
#совещание
#минобороны рф
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Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Гармонин: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по Украине
25 апреля 2024, 20:00

Фото: iStock/ffikretow

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что конференция по миру на Украине в Швейцарии, которая состоится в июне, превратится в шумную, но пустую пиар-акцию, так как РФ не будет принимать в ней участие. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, Россия не видит смысла участвовать в мирных мероприятиях на Украине, которые базируются на мирной формуле украинского лидера Владимира Зеленского, состоящей из ультиматумов по отношению к Москве без какого-либо учета реальности. Гармонин отметил, что без участия России любые разговоры об урегулировании украинского конфликта лишены каких-либо перспектив.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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#переговоры
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Украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение
Украинцам призывного возраста не продлят право находиться в стране без паспорта
25 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/alexytrener

Гражданам Украины призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра обороны Польши.
Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что возможность депортации из страны украинцев призывного возраста сохраняется. Отмечается, что на начало текущего года в Польше находились до двухсот тысяч украинцев.

Глава минобороны утверждает, что многих поляков злит, когда они видят молодых граждан Украины на территории своей страны.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в рядах ВСУ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

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#польша
#украина
#мобилизация
#спецоперация
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Путин: успех на поле боя связан со скоростью решения технологических задач
Путин связал успех на поле боя со скоростью решения технологических задач
25 апреля 2024, 18:41

Фото: Официальный сайт Кремля

Успех на поле боя зависит от того, как быстро в России решаются технологические задачи.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что беспилотная авиация и технологии искусственного интеллекта – это одни из самых важных отраслей. Предложений в этой сфере очень много, они рождаются каждый день, отметил Путин.

Президент поддержал инициативу члена правления РСПП Ивана Утенкова о создании консорциума квантовых инженеров на базе союза. В него, по мнению Путина, могли бы войти бизнес и ведущие вузы страны. Как отметил сам Утенкова, они будут востребованные в логистической, в сельскохозяйственной отраслях и в сфере безопасности.

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#владимир путин
#спецоперация
#россия
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В мае Путин может посетить КНР
Путин заявил, что в мае планируется его визит в КНР
25 апреля 2024, 18:11

Фото: Официальный сайт Кремля

В мае российский лидер Владимир Путин может посетить КНР, об этом он сам заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«У меня планируется визит в мае», — сообщил глава российского государства, говоря о своём предстоящем визите в Китайскую Народную Республику.

Даты возможной поездки Владимир Путин не уточнил.

Помимо этого, во время РСПП российский лидер заявил, что в ближайшее время Россия может столкнуться с кадровым голодом. По его словам, эту проблему не получится решить при помощи ввоза неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Необходимо искать другие подходы, считает глава РФ.

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#владимир путин
#китай
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Стало известно, чем генсек НАТО Столтенберг займётся на пенсии
Генсек НАТО Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter
25 апреля 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter. Об этом глава НАТО сообщил журналистам после полета.
Столтенберг рассказал, что он впервые совершил полет на истребителе. По его словам, во время полета присутствовали некоторые сложности из-за сильных перегрузок.

Генсек НАТО отметил, что этот полет стал для него уникальным и впечатляющим опытом. Напомним, генсек Североатлантического альянса уходит осенью этого года в отставку. В связи с этим Столтенберг сообщил, что после завершения карьеры в НАТО не исключает карьеры военного летчика.

Ранее Столтенберг заявил, что конфликт на Украине ещё далёк от завершения, поэтому НАТО следует готовиться к затяжным боевым действиям.

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#сша
#нато
#захарова
#рф
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Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в РФ
Европарламент в резолюции призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в России
25 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/butenkow

ЕП принял антироссийскую резолюцию, в рамках которой европейские государства обязуются не признавать итоги выборов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в документе выборы президента в России назвали недемократическими. За резолюцию проголосовали 429 парламентариев, против высказались 27 депутатов, еще 48 предпочли воздержаться. Кроме того, представителей европейского объединения призвали не признавать легитимными результаты выборов в РФ. Снизить до минимума любые контакты с РФ по всем вопросам.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За действующего главу государства Владимира Путина отдали голоса рекордные 87,28% избирателей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года.

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