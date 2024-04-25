Пушилин уволил замруководителя своей администрации

Фото: сайт Кремля
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона. Глава Республики подписал соответствующий документ.
Отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания.
При этом не указывается, по какой причине было принято такое решение.
Также ранее сообщалось, что Пушилин уволил главу администрации Мариуполя Олега Моргуна. В этом случае причина также не была озвучена. Политика сменил Константин Иващенко.
Ранее в этот день стало известно, что российские войска подняли триколор над населённым пунктом Соловьёво в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. В настоящее время официальное подтверждение этой информации от Минобороны РФ не поступало.
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При этом не указывается, по какой причине было принято такое решение.
Также ранее сообщалось, что Пушилин уволил главу администрации Мариуполя Олега Моргуна. В этом случае причина также не была озвучена. Политика сменил Константин Иващенко.
Ранее в этот день стало известно, что российские войска подняли триколор над населённым пунктом Соловьёво в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. В настоящее время официальное подтверждение этой информации от Минобороны РФ не поступало.
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Анастасия Чинкова