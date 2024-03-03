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Сенатор Алексей Пушков в личном телеграм-канале обратился к главе МИД Франции Стефану Сежурне, призвав его не выдумывать ложные страхи, говоря об опасности победы российской армии.
По словам сенатора, ударом по экономике Евросоюза будет не победа России в конфликте на Украине, а продолжение существующей политики санкций при растущих расходах на поддержку киевского режима.
Также, 2 марта глава французской дипломатии уточнил, что если Украина проиграет, то эта ситуация для стран Евросоюза станет катастрофической.
Сежурне заявил, что Россия, например, станет контролировать более 30 процентов мирового рынка пшеницы, оказывая давление на европейцев. Глава МИД Франции также считает, что Украина может развалиться, из-за чего большому количеству граждан необходимо будет искать новое жилье в других государствах.
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Дана Игумнова