Фото: сайт Кремля
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал в своем Telegram-канале политические движение действующего президента Франции Эммануэля Макрона пустотой. недействительным политический жест президента Франции Эммануэля Макрона.
По словам сенатора, законодатели движения «Возрождение» не обладают ни глубокими знаниями, ни серьезным образованием, ни вдумчивыми убеждениями.
Сенатор считает, что вскоре после ухода Макрона с поста президента Франции движений «не останется и следа».
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что явлению «макронизма» наступил конец.
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«Их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих. Если вы против миграции, значит вы расист или фашист, а если критикуете США и НАТО, то вы против свободы и демократии», – написал Пушков.
Сенатор считает, что вскоре после ухода Макрона с поста президента Франции движений «не останется и следа».
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что явлению «макронизма» наступил конец.
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Александр Климов