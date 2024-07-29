Пушков отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже

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Международный скандал вокруг «отвратительной» церемонии на Олимпийских играх в Париже не утихает, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Церемония, оскорбительная для миллиардов верующих во всем мире, заслонила начало соревнований», – подчеркнул опарламентарий.Он отметил, что извинения Международного олимпийского комитета (МОК) были лицемерными.
«Шлейф от церемонии с ее антихристианским и транссексуальными мотивами угрожает испортить все игры. Еще одно "достижение" [президента Франции Эммануэля] Макрона», – заявил он.
Ранее Мария Захарова отреагировала на изменения МОК после открытия Олимпийских игр в Париже.
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Александр Климов