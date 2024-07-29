Захарова прокомментировала извинения МОК за открытие Олимпиады

Фото: сайт МИД РФ
Извинения Международного олимпийского комитета (МОК) за церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже были нежественными и искренними в дурном вкусе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России в интервью газете «Известия».
«Они невежественны, безвкусны, патологичны в своем восприятии мира и абсолютно неискренни в своей диктатуре либерализма», – приводят слова Захаровой «Известия».
28 июля МОК принес извинения за некоторые инциденты в ходе церемонии открытия Игр 2024 года в Париже.
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Александр Климов