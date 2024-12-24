Алексей Пушков (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков высказал мнение о причинах упадка западной цивилизации. По его словам, истинные корни этого упадка кроются в серьезной деградации правящего класса, политике «открытых границ» и геополитическом фанатизме либеральных элит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков привел в качестве примера США, назвав страну «главной страной свободного мира». Он отметил, что действующий президент Джо Байден, по его мнению, не имеет права занимать свой пост из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая сменщица Камала Харрис не способна выполнять свои обязанности.
Сенатор также раскритиковал культуру толерантности и мультикультурализма, которая, по его мнению, ведет к уничтожению коренных наций в странах G7. Он указал на приход к власти Дональда Трампа как на доказательство провальной миграционной политики.
Пушков заявил, что нынешние руководители стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности. Это приводит к росту антисистемных движений в Великобритании, Франции и Германии.
Кроме того, сенатор считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты начать войны и госперевороты, включая события на Украине, что лишь увеличивает фискальный долг США и стран ЕС.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира завершается. Он отметил, что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз и рисков в военно-политической сфере необходимо укреплять систему современного многополярного мира.
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Сенатор также раскритиковал культуру толерантности и мультикультурализма, которая, по его мнению, ведет к уничтожению коренных наций в странах G7. Он указал на приход к власти Дональда Трампа как на доказательство провальной миграционной политики.
Пушков заявил, что нынешние руководители стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности. Это приводит к росту антисистемных движений в Великобритании, Франции и Германии.
Кроме того, сенатор считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты начать войны и госперевороты, включая события на Украине, что лишь увеличивает фискальный долг США и стран ЕС.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира завершается. Он отметил, что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз и рисков в военно-политической сфере необходимо укреплять систему современного многополярного мира.
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Дарья Осипова