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Пушков перечислил причины упадка западной цивилизации

Алексей Пушков (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Алексей Пушков (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков высказал мнение о причинах упадка западной цивилизации. По его словам, истинные корни этого упадка кроются в серьезной деградации правящего класса, политике «открытых границ» и геополитическом фанатизме либеральных элит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков привел в качестве примера США, назвав страну «главной страной свободного мира». Он отметил, что действующий президент Джо Байден, по его мнению, не имеет права занимать свой пост из-за прогрессирующей деменции, а его предполагаемая сменщица Камала Харрис не способна выполнять свои обязанности.

Сенатор также раскритиковал культуру толерантности и мультикультурализма, которая, по его мнению, ведет к уничтожению коренных наций в странах G7. Он указал на приход к власти Дональда Трампа как на доказательство провальной миграционной политики.



Пушков заявил, что нынешние руководители стран G7, за исключением Японии и Италии, стремятся к уничтожению собственных наций под предлогом толерантности. Это приводит к росту антисистемных движений в Великобритании, Франции и Германии.

Кроме того, сенатор считает, что стремление к гегемонии побудило западные элиты начать войны и госперевороты, включая события на Украине, что лишь увеличивает фискальный долг США и стран ЕС.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мира завершается. Он отметил, что для снижения напряженности в мире и преодоления угроз и рисков в военно-политической сфере необходимо укреплять систему современного многополярного мира.

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#пушков
Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов
24 декабря 2024, 06:09

Действующий президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год», — рассказали в администрации президента.

Рекордный бюджет в 895 миллиардов был согласован обеими палатами конгресса США. При этом ​из проекта исключили ленд-лиз для Украины. При этом изначально этот пункт находился в документе об оборонном бюджете страны.

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#джозеф байден
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Трамп не пригласил Орбана на свою инаугурацию
Глава МИД Венгрии Сийярто: Трамп не пригласил Орбана на инаугурацию
24 декабря 2024, 03:33

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан не был приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан не планирует посещать инаугурацию Трампа. Как отметил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, на такие мероприятия, обычно, иностранцев не зовут.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. До этого 6 января конгресс США должен утвердить результаты прошедших выборов.

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#трамп
#виктор орбан
#венгрия
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Депутат украинской Рады Дубинский: Маску стоит отправить Зеленского на Марс
24 декабря 2024, 01:32

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предложил миллиардеру Илону Маску отправить Владимира Зеленского на Марс. Этим он поделился в своем telegram-канале.
Такое заявление Дубинский сделал на фоне требований Зеленского провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо. При этом свое обращение Зеленский адресовал напрямую спецслужбам Словакии. Причиной расследования он назвал приезд Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Начальник явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?» — написал депутат.

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#депутат
#зеленский
#верховная рада
#украина
#илон маск
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Меркурис: ЕС хочет удержать США на Украине для усложнения переговоров с РФ
23 декабря 2024, 23:21

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз пытается удержать интерес США к украинскому кризису, чтобы усложнить будущие переговоры между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В ЕС пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий», — рассказал эксперт в ходе эфира YouTube-канала Duran.
Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проигрыше Евросоюза в конфликте на Украине. Данный факт в ЕС отрицают. Подобные действия Орбан сравнил с романом Джорджа Оруэлла «1984».

Также турецкий политолог Энгин Озер рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин лишат Украины членства в НАТО. Взамен Киев приблизят к членству в ЕС.

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#сша
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#политолог
#ес
#украина
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SECO: Швейцария заморозила 7,9 миллиарда активов РФ в рамках антироссийских санкций
23 декабря 2024, 22:39

Фото: iStock/ Frank Wagner

Руководитель отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи заявила, что в рамках санкций против РФ Швейцария заморозила 7,9 миллиарда долларов частных денег, сообщило РИА Новости.
Данная сумма была актуальна по состоянию на 13 августа 2024 года. Антье Берчи обратила внимание, что страна заморозила финансовые активы на 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а ещё спортивные и машины класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, которые принадлежат физическим лицам и организациям — они попали под рестрикции.

Ранее сообщалось, что три государства в 2024 году отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам. Отмечается, что компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросу России об оказании правовой помощи.

Федеральное министерство юстиции Швейцарии своё решение сопроводило подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.

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#россия
#машины
#активы
#швейцария
#санкции
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Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»
23 декабря 2024, 21:52

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила правящей в стране партии «Грузинская мечта» падением режима. Её слова приводит издание «Sputnik Грузия» в своём Telegram-канале.
В ходе видеообращения глава государства заявила, что падение режима является альтернативой диалогу, компромиссу и уступкам, на которые не готово идти правительство. При этом она сама считает необходимым признать ряд вещей, найти компромиссы по важным и сложным вопросам, а также пойти на некоторые уступки.

Ранее Зурабишвили потребовала от членов «Грузинской мечты» согласовать дату внеочередных выборов в парламент до 29 декабря. Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы в стране всё хорошо закончилось. Также в этот день истекает срок полномочий нынешней главы республики.

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#грузия
#президент
#парламент
#выборы
#политика
#страны
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В Сербии протестующие выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза
23 декабря 2024, 21:37

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Участники протеста в Белграде выгнали с митинга несколько человек с флагами Евросоюза как провокаторов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на снятые активистами на месте событий кадры.
Жители Сербии регулярно выходят на акции протеста из-за гибели 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде, которое произошло 1 ноября. В воскресенье в центре Белграда проходила очередная акция, собравшая 29 тысяч участников.

На представленном видео участники митинга пытаются отобрать у других флаг Евросоюза.

Один из жителей Белграда написал Лебедеву о том, что Запад врёт о произошедшей трагедии на вокзале. В итоге протестующие даже избили нескольких людей, пришедших с флагами ЕС.

Также Лебедев отметил, что прозападные активисты пытаются любое скопление людей превратить в протесты против России. С этой же целью они собрались в Белграде, однако их там никто не поддержал.

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#сербия
#флаг
#евросоюз
#митинг
#протесты
#политика
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Армия Польши закупила 96 самоходных гаубиц Krab за 4,25 млрд долларов
23 декабря 2024, 21:17

Фото: gov.pl

Армия Польши получит 96 самоходных гаубиц KRAB отечественного производства. О заключении контракта на сумму больше 4 миллиардов долларов заявило Министерство национальной обороны Польши.
«17 миллиардов злотых [4,25 миллиарда долларов] — это сумма, на которую подписаны сегодня соглашения о поставках техники для Войска Польского», — обратило внимание Министерство национальной обороны Польши.

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что заключение соглашения — это «исторический момент». Он полагает, что приобретённая техника будет хорошим «подарком Войску Польскому от польской оружейной промышленности».

Ранее Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона готова сбивать российские ракеты над своей территорией в случае их угрозы для государства или для других стран-участниц альянса НАТО. Он добавил, что ракеты РФ еще не угрожали объектам на польской территории.

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#соглашения
#техника
#польша
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Макрон утвердил новое правительство Франции
23 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны, ключевые посты в котором сохранили члены предыдущего кабинета. Список огласил генсек Елисейского дворца Алексис Колер.
Во главе МИД Франции останется Жан-Ноэль Барро, пришедший в ведомство в сентябре 2024 года. А во главе МВД сохранит свой пост Себастьен Лекорню. Также министерство внутренних дел сохранила на должности Брюно Ретайо.

Телеканал BFMTV отмечал, что Ретайо стал одним из первых министров, с которым встретился премьер Байру. А вот Лекорню и Барро он хотел сменить в новом правительстве. Однако в дипломатической и оборонной отраслях традиционно глав ведомств выбирает президент. Макрон принял решения оставить всё, как есть.

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